Мільярдери сподіваються врятуватися від коронавірусу на яхтах

Деякі мільярдери бронюють яхти на кілька місяців. Так олігархи сподіваються перечекати пандемію коронавірусу.

Про те, які шляхи для самоізоляції обирають багаті люди, повідомив виконавчий директор компанії Burgess, яка здає яхти в оренду. Про це інформує The Telegraph.

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Люди шукають способи витримати шторм. А яхта в місці з хорошим кліматом є непоганим місцем для самоізоляції,

– заявив Беккет.

За його словами, інтерес до круїзних подорожей за альтернативними маршрутами активно зростає. Зокрема, мільярдери хочуть виходити у плавання поблизу Аляски, островів у південній частині Тихого океану та Чилі.

Одна сім'я орендувала у компанії яхту на дев'ять тижнів. Ще двоє клієнтів винайняли довгостроково яхти довжиною 130 футів (39, 6 метра) та 230 футів (70,1 метра). Багаті клієнти також беруть педагогів для своїх дітей на борт.

Цікаво, що на судна, довжиною від 100 футів (30, 5 метра), можна легко вмістити все необхідне для життя протягом кількох місяців.

Оренда яхти на тиждень коштує приблизно в 100 тисяч фунтів стерлінгів (понад 115 тисяч доларів). Крім того, слід оплатити витрати на екіпаж та продукти.

Основне про коронавірус у світі

Перший офіційний випадок зараження коронавірусом зафіксували у рудні 2019 року в Китаї. З того часу хвороба охопила весь світ.

Станом на 23 березня зафіксували майже 340 тисяч випадків інфікування коронавірусом . Померли понад 14,5 тисячі людей, однак майже 100 тисяч – одужали.

. Померли понад 14,5 тисячі людей, однак майже 100 тисяч – одужали. Найбільше від недуги постраждали Італія, Китай, Іспанія, Іран та США .

. Для захисту від поширення коронавірусу низка країн ввела надзвичайний стан.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу