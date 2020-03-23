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      Мільярдери сподіваються врятуватися від коронавірусу на яхтах

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      Мільярдери сподіваються врятуватися від коронавірусу на яхтах / telegraph.co.uk

      Деякі мільярдери бронюють яхти на кілька місяців. Так олігархи сподіваються перечекати пандемію коронавірусу.

      Про те, які шляхи для самоізоляції обирають багаті люди, повідомив виконавчий директор компанії Burgess, яка здає яхти в оренду. Про це інформує The Telegraph.

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      Люди шукають способи витримати шторм. А яхта в місці з хорошим кліматом є непоганим місцем для самоізоляції,
      – заявив Беккет.

      За його словами, інтерес до круїзних подорожей за альтернативними маршрутами активно зростає. Зокрема, мільярдери хочуть виходити у плавання поблизу Аляски, островів у південній частині Тихого океану та Чилі.

      Одна сім'я орендувала у компанії яхту на дев'ять тижнів. Ще двоє клієнтів винайняли довгостроково яхти довжиною 130 футів (39, 6 метра) та 230 футів (70,1 метра). Багаті клієнти також беруть педагогів для своїх дітей на борт.

      Цікаво, що на судна, довжиною від 100 футів (30, 5 метра), можна легко вмістити все необхідне для життя протягом кількох місяців.

      Оренда яхти на тиждень коштує приблизно в 100 тисяч фунтів стерлінгів (понад 115 тисяч доларів). Крім того, слід оплатити витрати на екіпаж та продукти.

      Основне про коронавірус у світі

      • Перший офіційний випадок зараження коронавірусом зафіксували у рудні 2019 року в Китаї. З того часу хвороба охопила весь світ.
      • Станом на 23 березня зафіксували майже 340 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Померли понад 14,5 тисячі людей, однак майже 100 тисяч – одужали.
      • Найбільше від недуги постраждали Італія, Китай, Іспанія, Іран та США.
      • Для захисту від поширення коронавірусу низка країн ввела надзвичайний стан.

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      Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Водний транспорт Гроші Бізнес Коронавірус Covid-19
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