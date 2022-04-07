Об опустошениях и убытках, причиненных российскими войсками, которые беспощадно уничтожали гражданскую инфраструктуру Украины, рассказали в пресс-службе корпорации "АТБ".

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"Более 300 магазинов сети "АТБ" временно закрыты из-за их расположения на территории ведения активных боевых действий или из-за временной оккупации части украинской территории российскими войсками. Как известно, корпорация не осуществляет никакой экономической деятельности на временно оккупированных территориях. Почти 100 магазинов в зонах активных боевых действий разрушены во время обстрелов гражданской инфраструктуры и массового мародерства российских военных", – рассказали в пресс-службе "АТБ".

Из-за закрытия и разрушения магазинов этой сети миллионы людей оказались на грани гуманитарной катастрофы, не имея доступа к продуктам питания и товарам первой необходимости. Как известно, в довоенное время более 1300 магазинов сети "АТБ" ежедневно обеспечивали потребности более четырех миллионов покупателей.

Ориентировочные убытки из-за разрушения объектов и потери товаров в настоящее время достигают десятков миллиардов гривен. Снижение покупательной способности населения почти втрое существенно повлияло на финансовые показатели компании из-за резкого падения товарооборота,

– отметили в пресс-службе корпорации.

Из восьми действующих распределительных центров корпорации "АТБ", где осуществляется хранение и отгрузка товаров для сети магазинов, два получили серьезные повреждения и почти разрушены ракетными обстрелами оккупантов, а еще два заблокированы в местах активных боевых действий и их состояние доподлинно неизвестно. Уничтожено 17 единиц грузового транспорта. Сейчас складскую и транспортную логистику компании осуществляют на базе оставшихся четырех распределительных центров.

Сокрушительные разрушения инфраструктуры и объектов сети "АТБ" оккупантами заставили компанию временно приостановить трудовые отношения с частью своих сотрудников, а около 15 тысяч из них находятся в вынужденных отпусках из-за разрушения магазинов сети и объектов корпорации или их временное закрытие на оккупированных территориях. Однако корпорации и сети "АТБ" удалось сохранить три четверти коллектива, численность которого в довоенное время достигала более 60 тысяч человек. Часть своих сотрудников корпорация "АТБ" перевела в безопасные регионы запада Украины.

Сеть тем временем, выполняя свою задачу по обеспечению продовольственной безопасности Украины, осуществляет деятельность в усиленном режиме. Большое количество поставщиков прекратила деятельность из-за оккупации в их регионах или из-за системных разрушений производств и автодорог. "АТБ" оперативно находит новых, а вместе с тем сеть начала дополнительный импорт продуктов питания и товаров первой необходимости из многих стран, среди которых Польша, страны Балтии, Чехия, Италия и Турция. Эти поставки призваны преодолеть дефицит товаров украинского производства, а правительство разрешило ритейлерам на время войны осуществлять такой импорт без маркировок на украинском языке на упаковках.

Но самые ужасные потери – это жизнь и здоровье сотрудников "АТБ".

Мы не считаем бизнес-потерь. Мы приближаем победу Украины в этой войне. На сегодня по данным компании уже 20 сотрудников "АТБ" среди тысяч гражданских украинцев погибли от рук оккупантов и их бомб. Еще двадцать наших коллег – среди тысяч раненых мирных украинцев,

– рассказали в пресс-службе корпорации "АТБ".

Как известно, с начала полномасштабной военной агрессии на территории Украины корпорация "АТБ" предоставила украинцам помощь продуктами питания и товарами первой необходимости на сумму свыше 100 миллионов гривен.

Основные усилия компании направлены на оказание помощи мирным жителям во время эвакуационных мероприятий, населению в городах прямых боевых столкновений, медицинским учреждениям и детским больницам, волонтерским организациям и движениям, местам временного нахождения переселенцев.

Для поддержки обороноспособности Украины корпорация "АТБ" перечислила в госбюджет 100 миллионов гривен авансового налогового платежа.

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