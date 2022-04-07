Про спустошення та збитки, спричинені російськими військами, які нещадно нищили цивільну інфраструктуру України, розповіли у пресслужбі корпорації "АТБ".

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"Понад 300 магазинів мережі "АТБ" тимчасово зачинені – через їхнє розташування на території ведення активних бойових дій або через тимчасову окупацію частки української території російськими військами. Як відомо, корпорація не здійснює жодної економічної діяльності на тимчасово окупованих територіях. Майже 100 магазинів у зонах активних бойових дій зруйновані під час обстрілів цивільної інфраструктури та масового мародерства російських військових", – розповіли у пресслужбі "АТБ".

Через закриття та руйнування магазинів цієї мережі мільйони людей опинилися на межі гуманітарної катастрофи, не маючи доступу до продуктів харчування і товарів першої необхідності. Як відомо, у довоєнний час більш як 1300 магазинів мережі "АТБ" щоденно забезпечували потреби понад чотирьох мільйонів покупців.

Орієнтовні збитки через руйнування об'єктів та втрату товарів на цей час сягають десятків мільярдів гривень. Зниження купівельної спроможності населення майже утричі суттєво вплинуло на фінансові показники компанії через різке падіння товарообігу,

– зазначили у пресслужбі корпорації.

З восьми діючих розподільчих центрів корпорації "АТБ", де здійснюється зберігання та відвантаження товарів для мережі магазинів, два зазнали серйозних пошкоджень і майже зруйновані ракетними обстрілами окупантів, а ще два заблоковані у місцях активних бойових дій і їхній стан достеменно невідомий. Знищено 17 одиниць вантажного транспорту. Зараз складську та транспортну логістику компанії здійснюють на базі чотирьох розподільчих центрів, що залишилися.

Нищівні руйнування інфраструктури й об'єктів мережі "АТБ" окупантами змусили компанію тимчасово призупинити трудові відносини із частиною своїх співробітників, а близько 15 тисяч із них знаходяться у вимушених відпустках через руйнування магазинів мережі й об'єктів корпорації чи їхнє тимчасове закриття на окупованих територіях. Однак корпорації та мережі "АТБ" вдалося зберегти три чверті колективу, чисельність якого у довоєнний час сягала понад 60 тисяч осіб. Частину своїх співробітників корпорація "АТБ" перевела у безпечні регіони заходу України.

Мережа тим часом, виконуючи своє завдання з забезпечення продовольчої безпеки України, здійснює діяльність у посиленому режимі. Велика кількість постачальників припинила діяльність через окупацію в їхніх регіонах або через системні руйнування виробництв та автошляхів. "АТБ" оперативно знаходить нових, а разом із тим мережа розпочала додатковий імпорт продуктів харчування і товарів першої необхідності із багатьох країн, серед яких Польща, країни Балтії, Чехія, Італія та Туреччина. Ці поставки покликані здолати дефіцит товарів українського виробництва, а уряд дозволив ритейлерам на час війни здійснювати такий імпорт без маркувань українською мовою на упаковках.

Але найжахливіші втрати – це життя та здоров'я співробітників "АТБ".

Ми не рахуємо бізнес-втрат. Ми наближаємо перемогу України у цій війні. На сьогодні за даними компанії вже 20 співробітників "АТБ" серед тисяч цивільних українців загинули від рук окупантів та їхніх бомб. Ще двадцять наших колег – серед тисяч поранених мирних українців,

– розказали у пресслужбі корпорації "АТБ".

Як відомо, з початку повномасштабної воєнної агресії на території України корпорація "АТБ" надала українцям допомогу продуктами харчування та товарами першої необхідності на суму понад 100 мільйонів гривень.

Основні зусилля компанії спрямовані на надання допомоги мирним мешканцям під час евакуаційних заходів, населенню у містах прямих бойових зіткнень, медичним установам і дитячим лікарням, волонтерським організаціям і рухам, місцям тимчасового знаходження переселенців.

Для підтримки обороноздатності України корпорація "АТБ" перерахувала до держбюджету 100 мільйонів гривень авансового податкового платежу.

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