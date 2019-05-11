Миллиардный убыток бизнеса Трампа

Президент США является мошенником. Как минимум, в фигуральном значении этого слова. К такому выводу неизбежно приходишь после прочтения недавней статьи в газете New York Times. Там описаны финансовые достижения Дональда Трампа с середины 80-х по середину 90-х годов.

Нынешний президент США построил всю свою карьеру, используя образ успешного бизнесмена. Человека, который с нуля создал миллиардный бизнес.

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Тут надо понимать, что для США успешный бизнесмен – это настоящий идеал человека. Он воплощает в себе то, что принято называть "американской мечтой".

Он достаточно смелый, чтобы начать бизнес. Достаточно умный, чтобы его развивать. Достаточно удачливый, чтобы добиться успеха. Достаточно упорный, чтобы обогнать всех конкурентов.

Все эти качества американцы больше всего любят и в самих себе, и других людях. Это часть национальной идеи и национального мифа. Это всеобщая прошивка сознания, если угодно. Претензия к Трампу состоит в том, что именно в этом аспекте он всех и обманул.

Журналисты получили доступ к информации о его налоговых отчетах и просто обалдели от увиденного. Оказывается, что за отчетные 10 лет так называемый успешный бизнесмен вообще ничего не заработал.

Более того, он на своих махинациях, которые он называл бизнесом, потерял 1,2 миллиарда долларов. Представляете себе сколько это денег? Вы даже если очень постараетесь, это будет очень сложно.

Например, представьте себе, что каждый день без выходных и праздников вы будете покупать хорошую квартиру. Скажем, за сто тысяч долларов. Такими темпами вы израсходуете миллиард лишь через 30 лет. Трамп, без покупки квартир справился за десять!

В 1994 году он ухитрился потерять так много денег, что его убытки составили почти два процента убытков всех американцев-налогоплательщиков за весь год. А этих людей 200 миллионов человек.



Дональд Трамп

По данным New York Times, ни одного успешного бизнеса Трамп так и не создал. Вы спросите, а где же он тогда брал деньги на роскошную жизнь?

Во-первых, наследство его отца. Фред Трамп, хотя был расистом и жуликом, но зарабатывал очень много. Во-вторых, кредиты. Дональд создал себе громкое имя, настоящий бренд, под который банки давали кредиты, и он на них жил.

Конечно, сейчас он заявляет, что информация в New York Times полностью выдумана и не соответствует действительности. Что на самом деле, он никакой не жулик, а очень честный человек и успешный бизнесмен.

Декларация Трампа

Чтобы это доказать, он должен лишь дать разрешение местной налоговой опубликовать его декларации. Но вместо этого он через суд потребовал от своих юристов и бухгалтеров никому никогда не передавать информацию о своих налогах. То есть он не открыть их собрался, а наоборот спрятать.

Сейчас Конгресс США потребовал от налоговой показать депутатам декларации Трампа. По закону, они имеют полное право изучить декларации любого американца без исключений.

Однако местный министр финансов Стивен Мнучин запретил налоговикам показывать Конгрессу декларации Трампа. Он говорит, что закон этот на президента не действует. В результате дело ушло в суд, и он будет решать, равен ли Трамп перед законом или нет.



Стивен Мнучин

Но даже если суд решит, что на президента именно этот закон не действует, есть еще один выход. Штат Нью-Йорк, в котором Трамп вел почти все свои очень сомнительные дела, собирается принять специальный закон, разрешающий Конгрессу США смотреть налоговые декларации любого бизнесмена из этого штата, включая действующего президента.

Заблокировать закон штата Трамп не сможет, поэтому как минимум часть его деклараций мы должны скоро увидеть.

Поездки Трампа в Россию

У деловой истории Трампа. За годы своей жизни Трамп несколько раз ездил в Москву, после чего его финансовое положение улучшалось. Первая поездка была перед началом перестройки в 1987 году, потом в 1996 и в 2007 году, а последний по времени в 2013.

Всякий раз в России он встречался с местными чиновниками, олигархами и сотрудниками спецслужб. Говорил обычно о бизнес-сотрудничестве и о политике.



Дональд Трамп в России

После визита в 2013 году Трамп объявил о желании баллотироваться в президенты США. Одновременно с этим он начал секретные переговоры о строительстве в Москве второго по высоте небоскреба Европы. Эти консультации закончились только тогда, когда стало ясно, что он будет президентом США.

Если повезет, и налоговые отчеты Трампа станут публичными, мы узнаем, как много денег он получал от россиян и за какие услуги. Мне было бы очень интересно узнать о его финансовых связях с Москвой.

Трамп и Путин

Пока же мы видим лишь его очень странное увлечение Владимиром Путиным, у которого вообще нет разумных объяснений. Трамп постоянно хвалит российского диктатора и старается ему всячески угодить.

Он, например, говорил, что жители Крыма хотят быть в составе России, а у Путина не было поводов для вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Хотя все американские спецлужбы говорят, что он реально вмешивался. То есть Трамп верит Путину больше, чем ЦРУ.

Кстати, недавно президенты США и РФ поговорили по телефону. Трамп сам рассказал, что они вместе посмеялись над докладом Боб Мюллера о вмешательстве РФ в эти самые выборы.



Путин и Трамп

Кроме того, он сказал абсолютно необъяснимую вещь. По словам президента США, у Москвы и Вашингтона в Венесуэле – "одна и та же цель". Это чистой воды бред. Россия хочет сохранить там власть диктатора Николаса Мадуро и создать для себя плацдарм в Западном полушарии. Америка хочет Мадуро свалить и выкинуть Путина от своих границ подальше.

Точнее, она этого хотела. Сейчас вот выясняется, что уже не хочет. Трамп этого не хочет. Он фактически сдал Путину Венесуэлу, ничего не получив взамен.

Президенты США и России об Украине

И еще один важный для нас момент. Путин с Трампом по телефону обсудили и Украину. Сразу после этого разговора стало известно об увольнении Мари Йованович. Это, если кто не знает, посол США в Украине. Очень профессиональная, умная, проукраинская и антикоррупционная женщина-дипломат.



Мари Йованович

Для проведения в Украине реформ, для поставки Джавелинов, для военной американской помощи и даже для получения безвиза она сделала больше, чем кто бы то ни было. Путин ее просто ненавидит. И вот теперь, после его разговора с Трампом, она досрочно покидает Киев. Вместо нее послом в Украине будет какой-то личный друг Трампа из Флориды.

Когда американские конгрессмены увидели это решение, они были шокированы. В США со своими дипломатами так никто никогда не обращался раньше. Конечно, бывают конфликты и разногласия и в Госдепартаменте. Но поддержание престижа страны всегда было важнее любых споров. Но не в этот раз.

Конгресс потребовал отменить это решение президента, но я думаю, что это дохлый номер. Если Трамп с Путиным договорились уволить Йованович, то так тому и быть. Назад они не отыграют. И это - не есть хорошо.

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Судя по всему, американский президент сейчас пошел в отрыв. Во-первых, он будет делать все возможное, чтобы никто не увидел его налоговые декларации за былые годы. А во-вторых, он сейчас начнет проводить внешнюю политику, которая будет отвлекать людей от его собственных неудач внутри страны.

Сейчас на очереди, думаю, будет война против Ирана. Но о подготовке к ней я расскажу в одной из следующих передач.