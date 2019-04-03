Миллиард гривен правительство выделило на интернет и компьютеры для украинских школ

На обеспечение интернетом украинских школ направят 700 миллионов гривен. А на покупку компьютеров для школ потратят еще 300 миллионов гривен. Соответствующее решение принял Кабмин на заседании 3 апреля.

В планах правительства – обеспечить хотя бы 1 компьютер на 10 учащихся. В Украине есть 413 школ, где вообще нет компьютеров, еще в немалом количестве школ нет интернета, сообщила министр образования Лилия Гриневич.

Читайте также: У украинских школьников появятся электронные учебники

Деньги на покупку компьютеров для школ направят пропорционально к:

доле учащихся в школах, которые не имеют таких компьютеров;

доле учащихся в школах, где соотношение количества учащихся на 1 компьютер превышает 10:1.

На оплату интернета для школ деньги направят в местные бюджеты:

пропорционально количеству школ, не имеющих доступа к интернету;

пропорционально количеству опорных учреждений и школ i-III, II-III, III степеней с количеством учащихся 100 и более, где скорость доступа к интернету менее 100 мегабит в секунду;

пропорционально к количеству других школ, где скорость доступа к интернету менее 30 мегабит в секунду.

Покупать компьютеры для школ будут на основе софинансирования. То есть местные органы самоуправления должны оплатить какую-то долю от стоимости оборудования. А абонплата за интернет полностью ляжет на плечи местных бюджетов.