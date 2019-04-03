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      Миллиард гривен правительство выделило на интернет и компьютеры для украинских школ

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      На покупку компьютеров и интернета для украинских школ правительство выделило миллиард гривен
      На покупку компьютеров и интернета для украинских школ правительство выделило миллиард гривен / Иллюстративное фото

      На обеспечение интернетом украинских школ направят 700 миллионов гривен. А на покупку компьютеров для школ потратят еще 300 миллионов гривен. Соответствующее решение принял Кабмин на заседании 3 апреля.

      В планах правительства – обеспечить хотя бы 1 компьютер на 10 учащихся. В Украине есть 413 школ, где вообще нет компьютеров, еще в немалом количестве школ нет интернета, сообщила министр образования Лилия Гриневич.

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      Деньги на покупку компьютеров для школ направят пропорционально к:

      • доле учащихся в школах, которые не имеют таких компьютеров;
      • доле учащихся в школах, где соотношение количества учащихся на 1 компьютер превышает 10:1.

      На оплату интернета для школ деньги направят в местные бюджеты:

      • пропорционально количеству школ, не имеющих доступа к интернету;
      • пропорционально количеству опорных учреждений и школ i-III, II-III, III степеней с количеством учащихся 100 и более, где скорость доступа к интернету менее 100 мегабит в секунду;
      • пропорционально к количеству других школ, где скорость доступа к интернету менее 30 мегабит в секунду.

      Покупать компьютеры для школ будут на основе софинансирования. То есть местные органы самоуправления должны оплатить какую-то долю от стоимости оборудования. А абонплата за интернет полностью ляжет на плечи местных бюджетов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Интернет Деньги Кабинет Министров Украины Образование
      Источник: 24 канал
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