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      Миллион на День победы: "Укрлендфарминг" Бахматюка выделил средства для поздравления ветеранов

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      Денежную помощь участникам войны и вдовам на территории Тарасовского сельского совета Зеньковского района Полтавской области вручает управляющий Веприцкого отделения ООО "Агро-земля" Галич Владимир
      Денежную помощь участникам войны и вдовам на территории Тарасовского сельского совета Зеньковского района Полтавской области вручает управляющий Веприцкого отделения ООО "Агро-земля" Галич Владимир

      Около миллиона гривен на поздравления ветеранов Второй мировой войны с Днем Победы выделил крупнейший в Украине агрохолдинг по размерам земельного банка, группа компаний "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка.

      Предприятия агрохолдинга "Укрлендфарминг" ежегодно поздравляют ветеранов Второй мировой войны с Днем Победы. В этом году компания выделила сельским советам и ОТГ в 20-ти областях Украины около миллиона гривен для предоставления материальной помощи ветеранам войны и для проведения торжеств. За счет "Укрлендфарминга" в селах заранее отремонтировали мемориальные комплексы, памятники, приобрели венки для памяти погибших, а к дням чествования 8 и 9 мая ветераны получат подарки от группы компаний.

      "С каждым годом людей – живых свидетелей, участников событий Второй мировой войны – остается среди нас все меньше. Их истории являются напоминанием потомкам о необходимости всегда стремиться к миру, помнить уроки прошлого и не повторять прежних ошибок. Ведь ценность мира измеряется жизнью тех, кто отдал себя ради него, одержал победу ценой собственной жизни", – отметила операционный директор группы компаний "Укрлендфарминг" Галина Ковток.

      "Укрлендфарминг" как социально ответственная компания реализует сотни различных проектов на территории своего присутствия. Группа компаний "Укрлендфарминг" является одним из лидеров аграрного производства в стране, одним из крупнейших налогоплательщиков и одним из лучших работодателей, обеспечивая рабочими местами тысячи жителей в 600 населенных пунктах Украины.

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      Теги: Новости Украины Олег Бахматюк Война 9 мая Ukrlandfarming Укрлендфарминг
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