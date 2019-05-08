13:08
8 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: НАТО вже в Росії. Відповідь Дудю від "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:56, 7 травня
      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
      Вєсті.UA
      19:13, 7 травня
      Пристрасті навколо скандальних ТЕЦ Дубневичів: нові деталі від журналістів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Мільйон на День перемоги: "Укрлендфармінг" Бахматюка виділив кошти для привітання ветеранів

      58 Читать новость на русском
      Грошову допомогу учасникам війни та вдовам на території Тарасівської сільської ради Зіньківського району Полтавської області вручає керуючий Веприцьким відділенням ТОВ "Агро-Край" Галич Володимир
      Грошову допомогу учасникам війни та вдовам на території Тарасівської сільської ради Зіньківського району Полтавської області вручає керуючий Веприцьким відділенням ТОВ "Агро-Край" Галич Володимир

      Близько мільйона гривень на привітання ветеранів Другої світової війни з Днем Перемоги виділив найбільший в Україні агрохолдинг за розмірами земельного банка, група компаній "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка.

      Підприємства агрохолдингу "Укрлендфармінг" щороку вітають ветеранів Другої світової війни з Днем Перемоги. Цьогоріч компанія виділила сільським радам та ОТГ у 20-ти областях України близько мільйона гривень для надання матеріальної допомоги ветеранам війни та для проведення урочистостей. За рахунок "Укрлендфармінгу" в селах заздалегідь відремонтували меморіальні комплекси, пам’ятники, придбали вінки для вшанування загиблих, а до днів вшанування 8 та 9 травня ветерани отримають подарунки від групи компаній.

      "З кожним роком людей – живих свідків, учасників подій Другої світової війни – залишається серед нас усе менше. Їхні історії є нагадуванням нащадкам про необхідність завжди прагнути миру, пам’ятати уроки минулого й не повторювати колишніх помилок. Адже цінність миру вимірюється життям тих, хто віддав себе заради нього, здобув перемогу ціною власного життя", – зазначила операційний директор групи компаній "Укрлендфармінг" Галина Ковток.

      "Укрлендфармінг" як соціально відповідальна компанія реалізує сотні різноманітних проектів на території своєї присутності. Група компаній "Укрлендфармінг" є одним з лідерів аграрного виробництва в країні, одним з найбільших платників податків та одним з найкращих роботодавців, що забезпечує робочим місцями тисячі жителів в 600 населених пунктах України.

      blog_ava
      Луценко вже поклав Зеленському на стіл томи розслідувань щодо Порошенка, – політолог
      сьогодні
      9674
      Теги: Новини України 9 травня Війна Олег Бахматюк Укрлендфармінг Ukrlandfarming
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Преса під пресом – з чим пов'язані "пожежні" ротації у Нацраді з питань теле- і радіомовлення
      сьогодні , 12:07 Преса під пресом – з чим пов'язані "пожежні" ротації у Нацраді з питань теле- і радіомовлення
      Наталя Ромашова 549
      Перехід ЗСУ на стандарти НАТО: коментарі офіцерів з Великої Британії та України
      сьогодні , 08:40 Перехід ЗСУ на стандарти НАТО: коментарі офіцерів з Великої Британії та України
      Антон Голобородько 2743
      День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний
      сьогодні , 08:15 День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний
      Андрій Шляхтін 22387
      Про Авакова, команду Зеленського та повернення в Україну: друга частина інтерв'ю з Коломойським
      7 травня , 22:30 Про Авакова, команду Зеленського та повернення в Україну: друга частина інтерв'ю з Коломойським
      2494
      Реінтегрувати жителів Донбасу буде нескладно, – ветеран про перемоги і зради на війні
      7 травня , 22:01 Реінтегрувати жителів Донбасу буде нескладно, – ветеран про перемоги і зради на війні
      Повернись живим 1658
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук