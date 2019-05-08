Мільйон на День перемоги: "Укрлендфармінг" Бахматюка виділив кошти для привітання ветеранів

Близько мільйона гривень на привітання ветеранів Другої світової війни з Днем Перемоги виділив найбільший в Україні агрохолдинг за розмірами земельного банка, група компаній "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка.

Підприємства агрохолдингу "Укрлендфармінг" щороку вітають ветеранів Другої світової війни з Днем Перемоги. Цьогоріч компанія виділила сільським радам та ОТГ у 20-ти областях України близько мільйона гривень для надання матеріальної допомоги ветеранам війни та для проведення урочистостей. За рахунок "Укрлендфармінгу" в селах заздалегідь відремонтували меморіальні комплекси, пам’ятники, придбали вінки для вшанування загиблих, а до днів вшанування 8 та 9 травня ветерани отримають подарунки від групи компаній.

"З кожним роком людей – живих свідків, учасників подій Другої світової війни – залишається серед нас усе менше. Їхні історії є нагадуванням нащадкам про необхідність завжди прагнути миру, пам’ятати уроки минулого й не повторювати колишніх помилок. Адже цінність миру вимірюється життям тих, хто віддав себе заради нього, здобув перемогу ціною власного життя", – зазначила операційний директор групи компаній "Укрлендфармінг" Галина Ковток.

"Укрлендфармінг" як соціально відповідальна компанія реалізує сотні різноманітних проектів на території своєї присутності. Група компаній "Укрлендфармінг" є одним з лідерів аграрного виробництва в країні, одним з найбільших платників податків та одним з найкращих роботодавців, що забезпечує робочим місцями тисячі жителів в 600 населених пунктах України.