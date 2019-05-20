Миллион от "Лото-Забава" сорвала жительница Ивано-Франковщины

Удача не улыбается просто так, нужно хотя бы лотерейный билет купить!

В этом убеждена новоиспеченная миллионер "Лото-Забава" Кориневич Галина из Ивано-Франковщины. Чтобы игроки не имели никаких сомнений в правдивости выигрышей, она приехала на прямой эфир в студию по приглашению лотерейного оператора.

"Кто верит, тот выигрывает! И читаю отзывы, что это лохотрон! Не правда! Это не лохотрон! Надо верить, играть и выигрывать", – поделилась миллионер "Лото-Забава" Галина Кориневич.

Счастливый билет, вспоминает Галина, приобрела накануне 8 марта. Прямой эфир судьбоносного тиража "Лото-Забава" не смотрела, поэтому о том, что выиграла миллион, узнала впоследствии.

"Через две недели я прихожу в киоск к продавцу. А он говорит: "Я вас уже жду две недели, а где вы? Вы выиграли миллион! А я говорю – Не правда! – Точно, смотрите". И я вот как стояла, так и упала в обморок", – рассказала миллионер "Лото-Забава" Галина Кориневич.

Кроме основного денежного приза, оператор государственных лотерей "М.С.Л." подготовил для победительницы персональную подарочную программу "Два дня из жизни миллионера" в честь вступления в "КЛУБ МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л.".

Лимузин, личный фотограф и множество развлечений, среди которых – посещение концерта симфонического года ROCKOKO и приглашение на празднование Дня рождения контактного зоопарка, которое проходило в стиле "Розовая пантера". Здесь Галина чувствовала себя настоящей звездой.

В этот же день, когда Галина пришла в студию за желанным чеком на 1 миллион гривен, в Украине появился новый, 330-й миллионер "Лото-Забава".