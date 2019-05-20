20:39
20 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Програми Нова тема
      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Мільйон від "Лото-Забава" зірвала мешканка Івано-Франківщини

      Нова тема 223 Читать новость на русском

      Вдача не посміхається просто так, потрібно хоча б лотерейний білет придбати!

      У цьому переконана новоспечена мільйонер "Лото-Забава" Галина Кориневич із Івано-Франківщини. Аби гравці не мали жодних сумнівів у правдивості виграшів, вона приїхала на прямий ефір до студії на запрошення лотерейного оператора.

      "Хто вірить, той виграє! І читаю відгуки, що це лохотрон! Не правда! Це не лохотрон! Треба вірити, грати і вигравати", – поділилась мільйонер "Лото-Забава" Галина Кориневич.

      Щасливий білет, пригадує Галина, придбала напередодні 8 березня. Прямий ефір доленосного тиражу "Лото-Забава" не дивилась, тож про те, що виграла мільйонер дізналась згодом.

      "Через два тижні я прихожу в кіоск до продавця. А він каже: "Я вас вже чекаю два тижні, а де ви? Ви виграли мільйон! А я кажу – Не правда! – Точно, дивіться». І я отак як стояла, так і зомліла", – розповіла мільйонер "Лото-Забава" Галина Кориневич.

      Окрім основного грошового призу, оператор державних лотерей "М.С.Л." підготував для переможниці персональну подарункову програму "Два дні з життя мільйонера" на честь вступу до "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л.".

      Лімузин, особистий фотограф і безліч розваг, серед яких – відвідини концерту симфонічного року ROCKOKO та запрошення на святкування Дня народження контактного зоопарку, яке відбувалось у стилі "Рожева пантера". Тут пані Галина почувалася справжньою зіркою.

      У цей самий день, коли пані Галина завітала до студії за омріяним чеком на 1 мільйон гривень, в Україні з’явився новий, 330-ій мільйонер "Лото-Забава".

      blog_ava
      Інавгурація Володимира Зеленського: коротко про головне
      сьогодні
      7728
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Селфі, поцілунки і дострокові вибори: що західні медіа пишуть про інавгурацію Зеленського
      сьогодні , 20:01 Селфі, поцілунки і дострокові вибори: що західні медіа пишуть про інавгурацію Зеленського
      Світлана Попова 3992
      Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента
      сьогодні , 17:38 Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента
      Артем Овдієнко 3438
      Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку
      сьогодні , 17:36 Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку
      5911
      Напад на Стерненка: Портнов і Шарій зухвало називають активіста вбивцею
      сьогодні , 17:30 Напад на Стерненка: Портнов і Шарій зухвало називають активіста вбивцею
      Леонід Остальцев 1125
      Нові обличчя: кого ми побачимо у парламенті
      сьогодні , 16:30 Нові обличчя: кого ми побачимо у парламенті
      Крістіна Бердинських 1425
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук