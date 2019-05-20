Мільйон від "Лото-Забава" зірвала мешканка Івано-Франківщини

Вдача не посміхається просто так, потрібно хоча б лотерейний білет придбати!

У цьому переконана новоспечена мільйонер "Лото-Забава" Галина Кориневич із Івано-Франківщини. Аби гравці не мали жодних сумнівів у правдивості виграшів, вона приїхала на прямий ефір до студії на запрошення лотерейного оператора.

"Хто вірить, той виграє! І читаю відгуки, що це лохотрон! Не правда! Це не лохотрон! Треба вірити, грати і вигравати", – поділилась мільйонер "Лото-Забава" Галина Кориневич.

Щасливий білет, пригадує Галина, придбала напередодні 8 березня. Прямий ефір доленосного тиражу "Лото-Забава" не дивилась, тож про те, що виграла мільйонер дізналась згодом.

"Через два тижні я прихожу в кіоск до продавця. А він каже: "Я вас вже чекаю два тижні, а де ви? Ви виграли мільйон! А я кажу – Не правда! – Точно, дивіться». І я отак як стояла, так і зомліла", – розповіла мільйонер "Лото-Забава" Галина Кориневич.

Окрім основного грошового призу, оператор державних лотерей "М.С.Л." підготував для переможниці персональну подарункову програму "Два дні з життя мільйонера" на честь вступу до "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л.".

Лімузин, особистий фотограф і безліч розваг, серед яких – відвідини концерту симфонічного року ROCKOKO та запрошення на святкування Дня народження контактного зоопарку, яке відбувалось у стилі "Рожева пантера". Тут пані Галина почувалася справжньою зіркою.

У цей самий день, коли пані Галина завітала до студії за омріяним чеком на 1 мільйон гривень, в Україні з’явився новий, 330-ій мільйонер "Лото-Забава".