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      Чек на миллион – на день рождения

      Новая тема 310 Читати новину українською

      "КЛУБ МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л." пополнился новым победителем. Им стала Людмила Рыбицкая из Жашкова, которая выиграла 1 миллион гривен в 1020-м тираже "Лото-Забава".

      Счастливица, когда узнала о том, что стала обладательницей долгожданного выигрыша, решила сделать мужу сюрприз и призналась о миллионерском статусе только перед поездкой в Киев.

      "Жена говорит: – Хочу тебе что-то сказать. Только ты подготовься. Я уже думаю, что-то страшное случилось. И она сказала, что выиграла в "Лото-Забава". Спрашиваю: – Сколько? 100 гривен? 10 тысяч? Отвечает: – Нет. А что ж, спрашиваю, миллион? А она: – Да! Сознание не хотело воспринимать эту новость", – поделился Валерий Рыбицкий.

      Людмила играет более 10 лет, поэтому давно мечтала о победе. Кроме основного приза, супругов ожидала эксклюзивная подарочная программа "Два дня из жизни миллионера" от "КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л.". И пришлась эта программа как раз на День рождения новоиспеченной богачки! Лимузин, личный фотограф и множество развлечений, среди которых – статусные рестораны, экскурсия по Киеву, спа-салон и эксклюзивное посещение Межгорья – добавили имениннице праздничных впечатлений. Сейчас супруги рассуждают, куда потратить желанный миллион. В планах – сделать ремонт и поехать в путешествие по странам Европы.

      "Точно хотим в Париж, немножко европейские страны посмотреть, и на Восток поехать. Интересно все", – сказала миллионерша "Лото-Забава" Людмила Рыбицкая.

      "Будем играть! Убедились, что это все возможно", – говорит муж миллионерши "Лото-Забава" Валерий Рыбицкий.

      Напомним, что всего за все время существования "Лото-Забава" ее миллионерами и мультимиллионерами стали уже 339 украинцев.

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      Теги: Новости Украины
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