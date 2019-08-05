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      Мільйон від "Лото-Забава" виграла родина з Жашкова

      Нова тема 56 Читать новость на русском

      Чек на мільйон – на день народження!

      "Клуб мільйонерів "М.С.Л." поповнився новим переможцем. Ним стала Людмила Рибіцька з Жашкова, яка виграла 1 мільйон гривень у 1020-му тиражі "Лото-Забава". Щасливиця, коли дізналася про те, що стала володаркою омріяного виграшу, вирішила зробити чоловікові сюрприз і зізналася про мільйонерський статус лише перед поїздкою до Києва.

      Людмила Рибіцька розповідає, що довгий час не зізнавалась.

      "Дружина каже: Хочу тобі щось сказати. Тільки ти підготуйся. Я вже думаю щось страшне. І вона сказала, що виграла в "Лото-Забаву". Питаю скільки? 100 гривень? 10 тисяч? Відповідає, що ні. А що мільйон? Так! Свідомість не хотіла сприймати", – поділився Валерій Рибіцький.

      Людмила грає понад 10 років, тож давно мріяла про перемогу. Окрім основного призу, на подружжя очікувала ексклюзивна подарункова програма "Два дні з життя мільйонера" від "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л.". І припала вона саме на День народження новоспеченої багатійки! Лімузин, особистий фотограф і безліч розваг, серед яких – статусні ресторани, екскурсія Києвом, спа-салон та ексклюзивні відвідини Межигір’я – додали іменинниці святкових вражень. Тож тепер подружжя міркує, куди витратити омріяний мільйон. У планах – зробити ремонт та поїхати в подорож країнами Європи.

      "Точно хочемо в Париж, трошки в європейські країни і на Схід. Цікаво все", – сказала мільйонерка "Лото-Забава" Людмила Рибіцька.

      "Будемо грати! Упевнилися, що це усе можливо", – говорить чоловік мільйонерки "Лото-Забава" Валерій Рибіцький.

      Усього за весь час існування "Лото-Забави" мільйонерами та мультимільйонерами стали уже 339 українців.

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      Теги: Новини України
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