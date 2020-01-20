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      Миллионные штрафы: сколько взыскала налоговая за незаконный алкоголь и сигареты

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      / konkurent

      В 2019 году за незаконную продажу алкоголя и сигарет налоговая взыскала штрафов на 290 миллионов гривен.

      Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы. Всего в 2019 году удалось взыскать на 92,9 миллиона гривен больше штрафов, чем в 2018 году.

      Читать также: Верланов: налоговая оштрафовала нелегальные АЗС почти на 100 миллионов гривен

      В частности, из этой суммы:

      • 182,3 миллиона гривен за торговлю алкоголем и табаком;
      • 22,4 миллиона гривен за хранение, транспортировку и продажу фальсификата;
      • 35,3 миллиона гривен за торговлю алкогольными напитками по цене ниже розничной;
      • 6,1 миллиона гривен за розничную торговлю сигаретами по более высокой цене, чем установлена производителями или импортерами;
      • 6,9 миллиона за хранение подакцизных товаров в местах, не внесенных в Единый государственный реестр.

      В 2019 году налоговая вместе с полицией также зафиксировали 923 случая продажи алкоголя и сигарет несовершеннолетним.

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      В 2019 году налоговая взыскала штрафе на 47% больше, чем в 2018 году / Статистика Государственной налоговой службы

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      Теги: Новости Украины Деньги Алкоголь Табак Алкогольный рынок Штрафы Государственная налоговая служба
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