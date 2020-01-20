Мільйонні штрафи: скільки стягнула податкова за незаконний алкоголь і цигарки

У 2019 році за незаконний продаж алкоголю та цигарок податкова стягнула штрафів на 290 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Державної податкової служби. Загалом у 2019 році вдалося стягнути на 92,9 мільйона гривень більше штрафів, ніж у 2018 році.

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Зокрема, із цієї суми:

182,3 мільйона гривень за торгівлю алкоголем та тютюном;

22,4 мільйона гривень за зберігання, транспортування та продаж фальсифікату;

35,3 мільйона гривень за торгівлю алкогольними напоями за нижчою від роздрібної ціною;

6,1 мільйона гривень за роздрібну торгівлю цигарками за вищою ціною, аніж встановлена виробниками або імпортерами;

6,9 мільйона за зберігання підакцизних товарів у місцях, не внесених до Єдиного державного реєстру.

У 2019 році податкова разом з поліцією також зафіксували 923 випадки продажу алкоголю та цигарок неповнолітнім.



У 2019 році податкова стягнула штрафі на 47% більше, ніж у 2018 році / Статистика Державної податкової служби