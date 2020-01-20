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      Мільйонні штрафи: скільки стягнула податкова за незаконний алкоголь і цигарки

      137 Читать новость на русском
      / konkurent

      У 2019 році за незаконний продаж алкоголю та цигарок податкова стягнула штрафів на 290 мільйонів гривень.

      Про це повідомили у пресслужбі Державної податкової служби. Загалом у 2019 році вдалося стягнути на 92,9 мільйона гривень більше штрафів, ніж у 2018 році.

      Читати також: Верланов: Податкова оштрафувала нелегальні АЗС на майже 100 мільйонів гривень

      Зокрема, із цієї суми:

      • 182,3 мільйона гривень за торгівлю алкоголем та тютюном;
      • 22,4 мільйона гривень за зберігання, транспортування та продаж фальсифікату;
      • 35,3 мільйона гривень за торгівлю алкогольними напоями за нижчою від роздрібної ціною;
      • 6,1 мільйона гривень за роздрібну торгівлю цигарками за вищою ціною, аніж встановлена виробниками або імпортерами;
      • 6,9 мільйона за зберігання підакцизних товарів у місцях, не внесених до Єдиного державного реєстру.

      У 2019 році податкова разом з поліцією також зафіксували 923 випадки продажу алкоголю та цигарок неповнолітнім.

      алкоголь тютюн податкова штрафи статистика
      У 2019 році податкова стягнула штрафі на 47% більше, ніж у 2018 році / Статистика Державної податкової служби

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      Теги: Новини України Гроші Алкоголь Державна податкова служба Штрафи Алкогольний ринок Тютюн
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