Мільйонні штрафи: скільки стягнула податкова за незаконний алкоголь і цигарки
У 2019 році за незаконний продаж алкоголю та цигарок податкова стягнула штрафів на 290 мільйонів гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Державної податкової служби. Загалом у 2019 році вдалося стягнути на 92,9 мільйона гривень більше штрафів, ніж у 2018 році.
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Зокрема, із цієї суми:
- 182,3 мільйона гривень за торгівлю алкоголем та тютюном;
- 22,4 мільйона гривень за зберігання, транспортування та продаж фальсифікату;
- 35,3 мільйона гривень за торгівлю алкогольними напоями за нижчою від роздрібної ціною;
- 6,1 мільйона гривень за роздрібну торгівлю цигарками за вищою ціною, аніж встановлена виробниками або імпортерами;
- 6,9 мільйона за зберігання підакцизних товарів у місцях, не внесених до Єдиного державного реєстру.
У 2019 році податкова разом з поліцією також зафіксували 923 випадки продажу алкоголю та цигарок неповнолітнім.
У 2019 році податкова стягнула штрафі на 47% більше, ніж у 2018 році / Статистика Державної податкової служби
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