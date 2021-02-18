Правоохранители в разных странах мира массово находят поддельные защитные средства. Только в феврале о таких случаях сообщили в Соединенных Штатах Америки и Испании.

В США обнаружили более 11 миллионов подделок, в Испании – примерно 4 миллиона. Подробнее о находках полицейских – читайте далее.

Читайте также В США начали продавать маски для лица с запахом гениталий

США

Как пишет The New York Times, федеральные агенты изъяли поддельные маски N95 в рамках расследования мошенничества, связанного с пандемией коронавируса COVID-19.

Ситуацию уже прокомментировал министр нацбезопасности США Алехандро Майорка. Он рассказал, что поддельные маски конфисковали уже в 5 штатах.

Преступники используют нашу уязвимость, чтобы заработать на этом деньги. Мы продолжим строго преследовать их,

– подчеркнул чиновник.

Стоит заметить, что крупнейший американский производитель масок N95, компания 3M, сотрудничала со следователями, чтобы выявить, откуда поступают поддельные маски.

Испания

В то же время, по информации The Local, в одном из испанских отелей полиция изъяла поддельные маски во время рейда. Его осуществили из-за мероприятия, участники которого нарушили карантинные мероприятия.

Перед этим правоохранители получили сообщение, что почти 50 человек в отеле нарушают ограничительные меры по встречам. Полиция уже задержала менеджера заведения.

Это произошло в муниципалитете Леганеси, расположенном на южной окраине Мадрида. Маски обнаружили в картонных коробках на первом этаже и на складе отеля, они были готовы к транспортировке.

Обратите внимание! На коробках были пометки о том, что внутри якобы хранятся защитные изделия KN95 и FFP2 с высокой степенью защиты.

Правоохранители нашли принтер, который может печатать маски с маркировкой CE – о соответствии европейским стандартам.

По мнению следствия, таким образом защитные изделия хотели выпускать на рынок как сертифицированные.