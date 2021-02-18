Правоохоронці у різних країнах світу масово знаходять підроблені захисні засоби. Лише у лютому про такі випадки повідомили у Сполучених Штатах Америки та Іспанії.

У США виявили понад 11 мільйонів підробок, у Іспанії – приблизно 4 мільйони. Детальніше про знахідки поліцейських – читайте далі.

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США

Як пише The New York Times, федеральні агенти вилучили підроблені маски N95 у рамках розслідування шахрайства, пов'язаного з пандемією коронавірусу COVID-19.

Ситуацію вже прокоментував міністр нацбезпеки США Алехандро Майорка. Він розповів, що підроблені маски конфіскували вже у 5 штатах.

Злочинці використовують нашу вразливість, аби заробити на цьому гроші. Ми продовжимо суворо переслідувати їх,

– підкреслив чиновник.

Варто зауважити, що найбільший американський виробник масок N95, компанія 3M, співпрацювала зі слідчими, аби виявити, звідки надходять підроблені маски.

Іспанія

Водночас, за інформацією The Local, в одному з іспанських готелів поліція вилучила підроблені маски під час рейду. Його здійснили через захід, учасники якого порушили карантинні заходи.

Перед цим правоохоронці отримали повідомлення, що майже 50 людей у готелі порушують обмежувальні заходи щодо зустрічей. Поліція вже затримала менеджера закладу.

Це сталося у муніципалітеті Леганесі, розташованому на південній околиці Мадрида. Маски виявили у картонних коробках на першому поверсі та на складі готелю, вони були готові до транспортування.

Зверніть увагу! На коробках були позначки про те, що всередині нібито зберігаються захисні вироби KN95 і FFP2 з високим ступенем захисту.

Правоохоронці знайшли принтер, який може друкувати маски з маркуванням CE – про відповідність європейським стандартам.

На думку слідства, у такий спосіб захисні вироби хотіли випускати на ринок як сертифіковані.