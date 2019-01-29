Миллионы просмотров на YouTube: как проходят перерывы в китайских школах
В одной из китайских школ в провинции Линюй для детей создали большой перерыв с драйвовыми танцами. Это и для здоровья полезно и на успешность в обучении влияет.
Вместе танцует вся школа – и ученики, и учителя во главе с директором.
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Директор учебного заведения 40-летний Чжэн Пенгфей решил приучать детей к здоровому образу жизни собственным примером.
Он считает, что лучше пусть дети танцуют, чем смотрят в смартфоны. В китайских школах зарядка обязательна. Но детям не нравятся однообразные скучные движения без музыки.
Школьные танцы во главе с директором
Поэтому Чжэн Пенгфей решил подойти к решению проблемы творчески. Его вдохновила любительская танцевальная группа, которая выступала на площади в его родном городе.
Детям понравилась идея Чжэн Пенгфея и они с удовольствием приходят на танцевальный перерыв.
Танцы директора школы стали популярными далеко за пределами провинции Линюй. Ролик с танцевальной зарядкой Чжэн Пенгфея, выложенный в китайской соцсети Вайбо, за несколько дней собрал 250 миллионов просмотров на YouTube.