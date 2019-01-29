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      Мільйони переглядів на YouTube: як проходять перерви у китайських школах

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      В одній із китайських шкіл в провінції Лінюй для дітей створили велику перерву з драйвовими танцями. Це ідля здоров'я корисно і на успішність в навчанні впливає.

      Разом танцює вся школа – учні та вчителі на чолі з директором.

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      Директор навчального закладу 40-річний Чжен Пенгфей вирішив привчати дітей до здорового способу життя власним прикладом.

      Він вважає, що краще нехай діти танцюють, ніж дивляться у смартфони. В китайських школах зарядка є обов’язковою. Але дітям не подобаються одноманітні нудні рухи без музики.

      Китай перерва танці з директором
      Шкільні танці на чолі з директором

      Тому Чжен Пенгфей вирішив підійти до вирішення проблеми творчо. Його надихнула аматорська танцювальна група, яка виступала на площі в його рідному містечку.

      Дітям сподобалася ідея Чжен Пенгфея і вони із задоволенням приходять на танцювальну перерву.

      Танці директора школи стали популярними далеко за межами провінції Лінюй. Ролик з танцювальною зарядкою Чжен Пенгфея, розміщений в китайській соцмережі Вайбо, за кілька днів зібрав 250 мільйонів переглядів на YouTube.

      Теги: Китай Освіта
      Джерело: 24 Канал
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