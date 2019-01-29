Мільйони переглядів на YouTube: як проходять перерви у китайських школах

В одній із китайських шкіл в провінції Лінюй для дітей створили велику перерву з драйвовими танцями. Це ідля здоров'я корисно і на успішність в навчанні впливає.

Разом танцює вся школа – учні та вчителі на чолі з директором.

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Директор навчального закладу 40-річний Чжен Пенгфей вирішив привчати дітей до здорового способу життя власним прикладом.

Він вважає, що краще нехай діти танцюють, ніж дивляться у смартфони. В китайських школах зарядка є обов’язковою. Але дітям не подобаються одноманітні нудні рухи без музики.



Шкільні танці на чолі з директором

Тому Чжен Пенгфей вирішив підійти до вирішення проблеми творчо. Його надихнула аматорська танцювальна група, яка виступала на площі в його рідному містечку.

Дітям сподобалася ідея Чжен Пенгфея і вони із задоволенням приходять на танцювальну перерву.

Танці директора школи стали популярними далеко за межами провінції Лінюй. Ролик з танцювальною зарядкою Чжен Пенгфея, розміщений в китайській соцмережі Вайбо, за кілька днів зібрав 250 мільйонів переглядів на YouTube.