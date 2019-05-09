Миллионы жертв и жизнь в страхе: как нацисты поделили Украину после оккупации

9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ней страна потеряла от 8 до 10 миллионов человек. Нацисты сожгли более 700 украинских городов и поселков и более 28 тысяч деревень. Еще 2,4 миллиона человек вывезли на принудительные работы в Германию.

От первого до последнего дня оккупации украинцы жили в страхе. Нацисты считали коренное население вторым сортом.

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Тех, кто не хотел выполнять волю захватчиков, уничтожали. Украина стала сырьевым придатком: 80% продовольствия страны вывозилось в Рейх. Нацисты поделили страну на четыре оккупационные зоны.



Украинские земли во время Второй мировой войны

Галичина

Галичина стала первым украинским регионом, который попал в лапы к нацистам. В сентябре 1939 года Гитлер вместе со Сталиным разорвали Польшу, в состав которой она входила. По договоренности двух диктаторов эти земли отдали СССР, тогда советскую власть встретили хлебом-солью.

Диктаторы Сталин и Гитлер

А уже в 1941 году так же приветствовали и немцев. Однако эти оккупанты оказались еще хуже. Независимость Украины в планы Гитлера не входила, как и в намерения Сталина. Нацисты преследовали националистов, а их лидера Степана Бандеру отправили в концлагерь "Заксенхаузен", что в Германии. Для непокорных такие же заведения создали и в Галичине.

В Галичине было несколько ужасных концлагерей. "Цитадель" – военный концлагерь, там десятки тысяч людей погибли. Кроме того, у нас было гетто, где уничтожили тысячи евреев. У нас был и Яновский концлагерь,

– прокомментировал Виктор Голубка, историк.

Людей убивали с особой жестокостью, устраивали на них охоту, а в Яновском концлагере расстреливали под аккомпанемент оркестра. Регион получил название дистрикт "Галичина". Он входил в состав Великой Германии.

Транснистрия

Южные районы отдали союзникам – румынам. Столицей Транснистрии стала Одесса. Резиденция губернатора края находилась в Воронцовском дворце.



Дворец построили для генерал-губернатора Алексяну Георге (справа)

По словам историков, как только Одессу заняли румыны, там начались массовые расстрелы евреев. Для славянского населения тоже действовал жесткий режим: за малейшую провинность наказывали смертью, как и на остальной территории

Райхскомисариат "Украина" и территории, подчиненные Вермахту

Прифронтовые районы, Восток и север Украины, контролировала военная администрация. А вот центр, где сосредоточены черноземы, назвали райскомисариатом "Украина" – со столицей в Киеве. Возглавлял его Эрик Кох, он люто ненавидел украинцев.

Историки предполагают, что Рине выбрали центром из-за удобной транспортной развязки. В помещении, где во времена оккупации был главный административный корпус Райхскомисариата, сейчас Краеведческий музей.



Сохранился и бункер, который нацисты, правда, не достроили

В регионе даже действовала своя валюта: осткарбованци. А еще там выдавали "аусвайсы" – паспорта на немецком языке.