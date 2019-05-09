Мільйони жертв та життя у страху: як нацисти поділили Україну після окупації

9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У ній країна втратила від 8 до 10 мільйонів людей. Нацисти спалили понад 700 українських міст й селищ та понад 28 тисяч сіл. Ще 2,4 мільйона осіб вивезли на примусові роботи до Німеччини.

Від першого до останнього дня окупації українці жили у страху. Нацисти вважали корінне населення другим сортом.

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Тих, не хотів ставати виконували волю загарбників, знищували. Україна стала сировинним придатком: 80% продовольства країни вивозилося до Рейху. Нацисти поділили країну на чотири окупаційні зони.



Українські землі під час Другої світової війни

Галичина

Галичина стала першим українським регіоном, який потрапив в лапи до нацистів. У вересні 1939 року Гітлер разом зі Сталіним пошматували Польщу, до складу якої вона входила. За домовленістю двох диктаторів ці землі віддали СРСР, тоді радянську владу зустріли хлібом-сіллю.



Диктатори Сталін та Гітлер

А вже в 1941 році так само вітали й німців. Проте ці окупанти виявилися ще гіршими. Незалежність України в плани Гітлера не входила, як і у наміри Сталіна. Нацисти переслідували націоналістів, а їхнього лідера Степана Бандеру відправили до концтабору "Заксенхаузен", що у Німеччині. Для непокірних такі ж заклади створили й в Галичині.

У Галичині було декілька жахливих концтаборів. "Цитадель" – військовий концтабір, там були десятки тисяч людей загинули. Окрім того, у нас було гетто, де знищили тисячі євреїв. У нас був і Янівський концтабір,

– прокоментував Віктор Голубко, історик.

Людей убивали з особливою жорстокістю, влаштовували на них полювання, а у Янівському концтаборі розстрілювали під акомпанемент оркестру. Регіон отримав назву дистрикт "Галичина". Він входив до складу Великої Німеччини.

Трансністрія

Південні райони віддали союзникам – румунам. Столицею Трансністрії стала Одеса. Резиденція губернатора краю знаходилася у Воронцовському палаці.



Палац побудували для генерал-губернатора Алексяну Георге (справа)

За словами істориків, щойно Одесу зайняли румуни, там розпочалися масові розстріли євреїв. Для слов'янського населення теж діяв жорсткий режим: за найменшу провину карали смертю, як і на решті території

Райхскомісаріат "Україна" та території, підпорядковані Вермахту

Прифронтові райони, Схід і північ України, контролювала військова адміністрація. А от центр, де зосереджувалися чорноземи, назвали райскомісаріатом "Україна" – зі столицею в Рівному. Очолював його Ерік Кох, він люто ненавидів українців.

Історики припускають, що Ріне обрали центром через зручну транспортну розв'язку. У приміщенні, де за часів окупації був головний адміністративний корпус райхскомісаріату, зараз Краєзнавчий музей.



Зберігся і бункер, який нацисти, щоправда, не добудували

У регіоні навіть діяла своя валюта: осткарбованці. А ще там видавали "аусвайси" – паспорти німецькою мовою.