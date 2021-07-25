Об этом советник председателя Офиса Президента Милованов рассказал в программе "Первые лица" на 24 канале. Он пояснил, что трудности бывают у всех.

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"Я, как и большинство, бывает, где-то прячусь, плача. Бывает, что хочу послать все и уехать обратно в Штаты. Это регулярно бывает", – отметил Милованов.

По его словам, в этот момент нужно найти силу. Ее экономист ищет в Киевской школе экономики, а также в образовании и науке.

Справка. Тимофей Милованов почетный президент Киевской школы экономики и профессор Питтсбургского университета. Он долгое время жил в США, но все же вернулся в Украину.

Что "спасает" Милованова

Он очень мотивируется и радуется, когда видит молодых перспективных людей. "Как бы меня кто не любил или не ненавидел, я когда вижу выпуск студентов, молодых людей, которые будут успешными и, возможно, будут жить в лучшей стране, чем живу я – меня это заряжает", – пояснил экономист.

Я тогда понимаю, что это не зря,

– подытожил Милованов.

Его "заряжает" понимание того, что эти выпускники являются лучше, добрее, успешнее, умнее.

Полное интервью с Тимофеем Миловановым в программе "Первые лица" на 24 канале смотрите в 20:00 во вторник, 27 июля.