Про це радник голови Офісу Президента Милованов розповів у програмі "Перші особи" на 24 каналі. Він пояснив, що труднощі бувають у всіх.
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"Я, так як і більшість, буває, десь ховаюся, плачу. Буває, що хочу послати все й поїхати назад в Штати. Це регулярно буває", – зауважив Милованов.
За його словами, у цей момент потрібно знайти силу. Її економіст шукає в Київській школі економіки, а також в освіті й науці.
Що "рятує" Милованова
Він дуже мотивується та радіє, коли бачить молодих перспективних людей. "Як би мене хто не любив чи не ненавидів, я коли бачу випуск студентів, молодих людей, які будуть успішними і, можливо, житимуть в кращій країні, ніж живу я – мене це заряджає", – пояснив економіст.
Я тоді розумію, що це недаремно,
– підсумував Милованов.
Його "заряджає" розуміння того, що ці випускники є кращими, добрішими, успішнішими, розумнішими.