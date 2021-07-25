Про це радник голови Офісу Президента Милованов розповів у програмі "Перші особи" на 24 каналі. Він пояснив, що труднощі бувають у всіх.

До теми Успішний економіст, президент КШЕ і зовсім "не дебіл": біографія Тимофія Милованова

"Я, так як і більшість, буває, десь ховаюся, плачу. Буває, що хочу послати все й поїхати назад в Штати. Це регулярно буває", – зауважив Милованов.

За його словами, у цей момент потрібно знайти силу. Її економіст шукає в Київській школі економіки, а також в освіті й науці.

Довідка. Тимофій Милованов почесний президент Київської школи економіки та професор Піттсбурзького університету. Він тривалий час жив у США, однак все ж повернувся в Україну.

Що "рятує" Милованова

Він дуже мотивується та радіє, коли бачить молодих перспективних людей. "Як би мене хто не любив чи не ненавидів, я коли бачу випуск студентів, молодих людей, які будуть успішними і, можливо, житимуть в кращій країні, ніж живу я – мене це заряджає", – пояснив економіст.

Я тоді розумію, що це недаремно,

– підсумував Милованов.

Його "заряджає" розуміння того, що ці випускники є кращими, добрішими, успішнішими, розумнішими.

Повне інтерв'ю з Тимофієм Миловановим у програмі "Перші особи" на 24 каналі дивіться о 20:00 у вівторок, 27 липня.