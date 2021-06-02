Тимофій Милованов має багаторічний і різноплановий досвід роботи у владі в Україні. Він працював у Нацбанку, уряді Гончарука, а зараз є радником глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо Милованова обрали головою наглядової ради Укроборонпрому

Біографія Тимофія Милованова

Йому 46 років, він народився у Києві. Є випускником Київського політехнічного інституту та Києво-Могилянської академії. Доктор філософії з економіки. У 1999 році отримав ступінь магістра економіки в Київській школі економіки, а в 2004 році – ступінь доктора філософії з економіки в Університеті Вісконсин-Медісон.

Наукова діяльність

Його дослідження у сфері теорії ігор, теорії контрактів та інституційного дизайну публікували у провідних міжнародних наукових журналах "Review of Economic Studies" та "Journal of Economic Theory".

Також Милованов є співзасновником аналітичної платформи VoxUkraine, що об’єднує групу глобальних економістів. Її основною метою є діяльність, спрямована на розвиток економічної дискусії і аналітики стосовно економічних процесів в Україні.



Милованов тривалий час мешкав у США / Фото 24 каналу

Викладав в Університеті Бонна, Університеті штату Пенсильванія, Пенсильванському університеті та Університеті Піттсбурга.

У 2014 році український Forbes включив Тимофія Милованова до рейтингу Top Economic Thinkers, віддавши йому 2 місце. Тоді його назвали одним із найуспішніших молодих українських економістів.

Наразі Милованов є почесним президентом Київської школи економіки.

Робота в НБУ, уряді та Офісі Президента

7 липня 2016 року Тимофія Милованова призначили членом Ради Національного банку України. З жовтня цього ж року він був заступником голови Ради Національного банку України.

Звільнили його з цієї посади аж тоді, коли він увійшов до уряду Олексія Гончарука – наприкінці серпня 2019 року. Він очолював міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Пропрацював в уряді Гончарука Милованов аж до часу його відставки. 4 березня, коли майже усі міністри покинули Кабмін, його звільнили.



Милованов працював в уряді Олексія Гончарука / Фото пресслужби Кабміну

22 листопада 2020 року Тимофія Милованова призначили позаштатним радником глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Він їздив разом із делегацією президента в ОАЕ і брав участь в офіційних візитах.

Милованов в Укроборонпромі

У травні 2021 року Володимир Зеленський своїм указом ввів Тимофія Милованова до складу наглядової ради Укроборонпрому. 1 червня 2021 відбулося засідання оновленого складу, де Тимофія Милованова одностайним рішенням обрали головою.

Велике інтерв'ю Милованова у програмі "Міністри у краватках і без" на 24 каналі

Коломойський назвав Милованова "дебілом"

Почалося усе зі скандальної "Горіла хата". Під час "Вечірнього Кварталу" комік Євген Кошовий разом з національним хором імені Верьовки висміяли підпал будинку ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревої на мотив української народної пісні "Горіла сосна, палала".

Соцмережі засудили такий цинічний випад, а тодішній міністр економіки Тимофій Милованов став на захист Гонтаревої. У пості на фейсбуці він заявив, що подібні жарти "Кварталу 95" будуть сприйматися зовнішніми інвесторами як підтвердження зв'язків між олігархами і владою.

Тим часом виступ і пісню похвалив олігарх Ігор Коломойський: він заявив, що зовсім не співчуває ексочільниці Нацбанку. До того ж зачепив Милованова: сказав, що той має покинути свій пост і образливо назвав його "дебілом".

Іншого слова як "дебіл" для цього просто не знайдеш. Дуже сумно, що міністр економіки в Україні – дебіл,

– сказав Ігор Коломойський.

Милованов з іронією відреагував на слова олігарха і віджартувався.

"Ярлик міцно причепився і мене ображає"

Нещодавно Тимофій Милованов зізнався, що минуло півтора року, а прізвисько "дебіл" все одно за ним тягнеться. Тоді, за словами Милованова, він не знав, як на нього відреагувати, бо не мав політичного досвіду.

До речі, це прізвисько, вибачте, дебіл, яке мені приліпив Коломойський, а я не знав, як тоді на нього відбутися жартами або взагалі його викликати на дуель, просто досвіду не було політичного…

– розповів Милованов.

Він додав: ця характеристика від Коломойського ще довго буде на ньому висіти. Але його це дуже ображає: "...тому що я доктор наук, у мене є публікації. Але підставився сам через недосвідченість."

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Тоді йому начебто передали від Коломойського, що, мовляв, "нічого особистого, він же сам підставився".

"Дуель з Бутусовим"

Одне з підприємств компанії "Укрспецекспорт", яка входить до складу Укроборонпрому, підписало контракт з Київською школою економіки про купівлю послуг з проведення досліджень.

Вартість закупівлі становила 1,68 мільйона гривень і стосується воно дослідження з економіки безпекової галузі.

Відповідне замовлення Київській школі економіки зробили за день до того, як Володимир Зеленський ввів до складу наглядової ради Укроборонпрому Тимофія Милованова.

Вже 26 травня журналіст Юрій Бутусов заявив, що Київська школа економіки отримала хабар у розмірі 1,68 мільйона гривень від Укроборонпрому в день призначення Милованова членом наглядової ради концерну.

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Через такі закиди, як сказав Милованов, "безпідставні", він викликав Бутусова "на інтелектуальну дуель" – дебати.

Як пізніше заявив Милованов в ефірі 24 каналу, Укроборонпром звернеться до НАБУ та прокуратури щодо аудиту цієї процедури, аби довести, що там немає порушень. До того ж, за його словами, КШЕ отримала гроші в рамках процедури, яка тягнулася кілька місяців і це не пов'язано з його призначенням.

За словами Милованова, Київська школа економіки часто співпрацює з Укроборонпромом. Він розповів, що КШЕ навіть розробляла для держконцерну навчальну програму за власні гроші, інвестуючи в нього.

Декларація Милованова

За 2020 рік Тимофій Милованов заробив 1 мільйон 158 тисяч гривень за роботу в Університеті Піттсбургу, ще 1 мільйон 651 тисячу гривень отримав від КШЕ. У міністерстві економіки Милованов заробив 153 тисячі гривень.

Тимофій Милованов має у спільній власності квартиру у Києві. Також знімав в оренду квартиру площею 30 квадратів у Піттсбургу.

У Милованова авто Volvo 2008 року.

У "Приватбанку" Милованов тримає 455 тисяч гривень, 290 – в ОТП банку, 6 тисяч доларів у банку Reliance Bank і стільки ж у PNC Bank.

Родина Милованова

Відомо, що Тимофій в 2004 одружився на американці і розлучився у 2008 році. Розповідав журналістам, що познайомився з колишньою дружиною в нічному клубі в Німеччині. Дітей Милованов не має.