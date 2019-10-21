Шкода, що Гонтарева і Милованов – дебіли: Коломойський прокоментував скандальну пісню "Кварталу"

Ігор Коломойський заявив, що йому сподобався номер "95 кварталу" про Валерію Гонтареву. Мовляв, у цій пісня так само травлять і його самого, але він до цього ставиться позитивно, бо це лише гумор, сатира.

Коміки на всю країну заявили, що "Валерія думає про Валерійовича", через що олігарх для більшості став головним підозрюваним у підпалі, розповів Коломойський виданню "Настоящее время".

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Мені цей жарт навпаки навіть дуже сподобався. Коли у людей є почуття гумору, вони все сприймають серйозно, не зважають на це і не вважають, що це – травля. Це просто жарт, пісня, витвір розважальної програми,

– пояснив український олігарх.

Водночас він заявив, що зовсім не співчуває ексочільниці Нацбанку. Натомість співчуття викликають лише сотні тисяч вкладників банків, "яких вона обманула".

"Якщо б навіть Україна вимагала її видачі, Велика Британія після усіх цих скандалів її б не видала. Так що їй самій ця ситуація вигідна, перш за все. Але нічого страшного, згорів всього лише один будинок. Причому, кажуть, він був застрахований", – підкреслив Ігор Коломойський.

При цьому, коментуючи те, що Валерія Гонтарева навіть заяви Коломойського розцінює як травлю, той назвав її "дебілкою, якій потрібно піти до психіатра".

"А коли Тимошенко показували у вигляді якоїсь голої баби або Януковича показували, це були цькування? Ні! А Кличка коли вони показували? Або Луценка, що він гаркавить і весь час п'яний? А коли вони Коломойського з Ахметовим показують? Якщо так вважати, то вся сатира і гумор – це цькування когось", – переконаний олігарх.

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Гонтарева вважає себе месією, ви про це знали? Вона ж психічно неврівноважена і божевільна дура. Я мав досвід спілкування з нею у період з 2014-го до літа 2016 року. Вона повністю "невменяшка". Вона вважає себе месією, яка врятувала банківську систему України,

– заявив Коломойський.

Крім того, він висловив переконання, що після своєї заяви про те, що схожі жарти можуть негативно вплинути на інвестиційний клімат, міністр економіки Тимофій Милованов має піти у відставку.

"Іншого слова як "дебіл" для цього просто не знайдеш. Дуже сумно, що міністр економіки в Україні – дебіл. На інвестиційний клімат впливає номер в розважальній передачі?" – запитав Ігор Коломойський.

Що відомо про скандальний номер "95 кварталу"?

Під час "Вечірнього Кварталу" комік Євген Кошовий разом з національним хором імені Верьовки висміяли підпал будинку ексочільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої на мотив української народної пісні "Горіла сосна, палала".

Цей номер спричинив бурхливий шквал критики, як від високопосадовців, так і від звичайних користувачів соцмереж. Міністр культури Володимир Бородянський вже назвав виступ зловтіхою, а міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що такі жарти впливають на інвестиційний клімат в Україні.

Водночас, Ігорю Коломойському номер сподобався. Український олігарх навіть сказав: "Браво" після того, як подивився номер.

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