"Браво": Коломойському дуже сподобався номер "Кварталу" щодо підпалу будинку Гонтаревої

Український мільярдер Ігор Коломойський сказав, що йому дуже сподобався номер студії "Кварталу 95" про підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Ігор Коломойський прокоментував виданню "Радіо Свобода" номер студії "Кварталу 95".

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Коломойський спочатку сказав, що не бачив номер, утім, після запитань журналістів пообіцяв подивитися і зрештою відповів: "Браво!", – та додав, що номер йому "дуже сподобався".

З приводу того, що "згоріла від сорому",

– уточнив він.

Після питання журналістки чи сподобалась йому саме ця фраза, Коломойський відповів: "ну звичайно!". Він також додав, що ще більше йому сподобалася фраза "Валерія думає на Валерича".

На запитання про те, чи не вважає він це насміханням над людським горем, Коломойський відповів, що ні.

Так не останнє ж майно згоріло. Що тільки у неї хата згоріла? А скільки на Донбасі хат згоріло?

– зазначив олігарх.

На запитання про те, чи сподобається йому, якщо "Квартал" жартуватиме про спалені на Донбасі будинки, Коломойський відповів: "Коли вони будуть жартувати – будемо розмовляти. А ми ж зараз говоримо в контексті підпалу будинку Валерії Гонтаревої. Маніпуляціями тільки не займайтесь".

Окрім того Коломойський відкидає закиди про те, що номер студії "Кварталу 95" про підпал будинку Гонтаревої міг замовити саме він до її Дня народження 20 жовтня. За його словами, він не брав і не бере участі у створенні контенту "Кварталу 95", тим більше на честь Дня народження Гонтаревої.

Мільярдер також додав, що з "Кварталом" не підтримує зв’язок з вересня минулого року і на політику їхніх жартів не впливає.

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Відзначимо, що черговий випуск шоу "Вечірній квартал" відзначився скандальною пародією. Комік Євген Кошовий разом з артистами національного хору імені Верьовки в пісні-пародії "Горіла хата" висміяли інцидент з підпалом будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

Відповідне відео оприлюднене на офіційному ютуб-каналі "Кварталу". Як зауважив перед номером Степан Казанін, цю "яскраву подію" (підпал будинку Валерії Гонтаревої у селі Гореничі під Києвом – 24 канал) так широко обговорювало українське суспільство, що про цю подію навіть почали складати пісні.

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Сама Гонтарева вже відреагувала на номер "95 кварталу". За її словами, таке неможливо уявити у цивілізованому суспільстві. Ексочільниця НБУ не відкинула можливість замовлення конкретного номера олігархом Ігорем Коломойським, і додала, що в такому випадку він заперечуватиме свою причетність до номера. Водночас вона зауважила, що скарга до суду у даному випадку не матиме результату.