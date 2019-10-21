10:20
21 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кірілл придумав нову заповідь. РФ витрачає бюджетні гроші на л**но
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Юзік просуває "Квартал 95". Як "Слузі народу" допомагає магія
      Вєсті.UA
      20:38, 19 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      "Браво": Коломойському дуже сподобався номер "Кварталу" щодо підпалу будинку Гонтаревої

      1244 Читать новость на русском
      Ігор Коломойський оцінив жарт "Кварталу"
      Ігор Коломойський оцінив жарт "Кварталу"

      Український мільярдер Ігор Коломойський сказав, що йому дуже сподобався номер студії "Кварталу 95" про підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

      Ігор Коломойський прокоментував виданню "Радіо Свобода" номер студії "Кварталу 95".

      До теми: "Це сором": Гонтарева прокоментувала номер "Кварталу", в якому висміяли підпал її будинку

      Коломойський спочатку сказав, що не бачив номер, утім, після запитань журналістів пообіцяв подивитися і зрештою відповів: "Браво!", – та додав, що номер йому "дуже сподобався".

      З приводу того, що "згоріла від сорому",
      – уточнив він.

      Після питання журналістки чи сподобалась йому саме ця фраза, Коломойський відповів: "ну звичайно!". Він також додав, що ще більше йому сподобалася фраза "Валерія думає на Валерича".

      На запитання про те, чи не вважає він це насміханням над людським горем, Коломойський відповів, що ні.

      Так не останнє ж майно згоріло. Що тільки у неї хата згоріла? А скільки на Донбасі хат згоріло?
      – зазначив олігарх.

      На запитання про те, чи сподобається йому, якщо "Квартал" жартуватиме про спалені на Донбасі будинки, Коломойський відповів: "Коли вони будуть жартувати – будемо розмовляти. А ми ж зараз говоримо в контексті підпалу будинку Валерії Гонтаревої. Маніпуляціями тільки не займайтесь".

      Окрім того Коломойський відкидає закиди про те, що номер студії "Кварталу 95" про підпал будинку Гонтаревої міг замовити саме він до її Дня народження 20 жовтня. За його словами, він не брав і не бере участі у створенні контенту "Кварталу 95", тим більше на честь Дня народження Гонтаревої.

      Мільярдер також додав, що з "Кварталом" не підтримує зв’язок з вересня минулого року і на політику їхніх жартів не впливає.

      Актуально: "Горіла хата": "Квартал" і всесвітньо відомий хор імені Верьовки позловтішалися над Гонтаревою

      Відзначимо, що черговий випуск шоу "Вечірній квартал" відзначився скандальною пародією. Комік Євген Кошовий разом з артистами національного хору імені Верьовки в пісні-пародії "Горіла хата" висміяли інцидент з підпалом будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

      Відповідне відео оприлюднене на офіційному ютуб-каналі "Кварталу". Як зауважив перед номером Степан Казанін, цю "яскраву подію" (підпал будинку Валерії Гонтаревої у селі Гореничі під Києвом – 24 канал) так широко обговорювало українське суспільство, що про цю подію навіть почали складати пісні.

      Квартал виконав пісню про підпал будинку Гонтаревої: дивіться відео

      Сама Гонтарева вже відреагувала на номер "95 кварталу". За її словами, таке неможливо уявити у цивілізованому суспільстві. Ексочільниця НБУ не відкинула можливість замовлення конкретного номера олігархом Ігорем Коломойським, і додала, що в такому випадку він заперечуватиме свою причетність до номера. Водночас вона зауважила, що скарга до суду у даному випадку не матиме результату. 

      blog_ava
      Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу
      сьогодні
      29158
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Квартал 95 Валерія Гонтарева Ігор Коломойський Підпал будинку Гонтаревої
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вона мила туалети за 9 доларів на годину, написала книгу і стала відомою
      сьогодні , 10:01 Вона мила туалети за 9 доларів на годину, написала книгу і стала відомою
      Книги для гурманів 181
      Марлен Шкандаль про війну, політиків, підарас*в і вміння думати
      сьогодні , 09:30 Марлен Шкандаль про війну, політиків, підарас*в і вміння думати
      Євгенія Мазур 1600
      Россия ставит рекорды вымирания населения
      сьогодні , 08:40 Россия ставит рекорды вымирания населения
      Злой Одессит 909
      Атака на владу, "жіноча" війна на Донбасі та битва в октагоні: блоги тижня
      20 жовтня , 23:17 Атака на владу, "жіноча" війна на Донбасі та битва в октагоні: блоги тижня
      Блоги тижня 617
      Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка
      20 жовтня , 20:30 Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка
      Тетяна Мартинюк 1676
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук