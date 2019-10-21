"Це сором": Гонтарєва прокоментувала номер "Кварталу", в якому висміяли підпал її будинку

Черговий випуск шоу "Вечірній квартал" відзначився скандальною пародією. Комік Євген Кошовий разом з артистами національного хору імені Верьовки в пісні-пародії "Горіла хата" висміяли інцидент з підпалом будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

Сама Гонтарева вже відреагувала на номер "95-о кварталу" у коментарі проєкту Радіо Свобода "Ньюзрум".

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Це сором! Насміхатися над людським горем. Таке неможливо уявити у цивілізованому суспільстві... Щодо цинізму "95-го Кварталу" – сумнівів давно нема. Але участь у цьому народного хору, це вже сором для всієї країни

– заявила вона.

Ексочільниця НБУ також зазначила, що про скандальний номер "Вечірнього кварталу" дізналася від своїх друзів.

Гонтарєва не відкинула можливість замовлення конкретного номера олігархом Ігорем Коломойським, і додала, що в такому випадку він заперечуватиме свою причетність до номера. Водночас вона зауважила, що скарга до суду у даному випадку не матиме результату.

Якщо позиватися до суду, то в мене грошей не вистачить на всі ці суди. А ще і суди повністю продажні на користь Коломойського. Ви це і самі бачите,

– сказала вона.

Відповідне відео оприлюднене на офіційному ютьюб-каналі "Кварталу". Як зауважив перед номером Степан Казанін, цю "яскраву подію" (підпал будинку Валерії Гонтаревої у селі Гореничі під Києвом – 24 канал) так широко обговорювало українське суспільство, що про цю подію навіть почали складати пісні.

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Інші реакції на жартівливу пісню про підпал будинку Гонтаревої

Першою своє обурення висловила колишня віцеспікерка Ради та чинна парламентарка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. Вона наголосила, що легендарний хор, який співав "Реве та стогне" і нині відкриває сесії ВР Гімном України, тепер, без всякого зніяковіння, затягує сумнівні пародії. Наступний етап, за її словами – імовірно, частушки та сороміцькі пісні.

Так втрачається репутація та ім‘я, напрацьоване роками. Бренд розчиняється в тупій пошлості. Я тепер категорично виступатиму проти того, щоб хор імені Верьовки закривав нинішню сесію ВР і відкривав наступну. Цей колектив цієї каденції і за цього керівництва втратили на це моральне право. Нехай і далі тепер підспівують "Кварталу,

– з обуренням заявила вона, додавши, що більше на концерти хору не піде.

Крім того, Геращенко повідомила, що вона разом із колегами з "Європейської солідарності" готують відповідний лист на ім’я спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Також прокоментував скандальний номер і міністр культури Володимир Бородяньский. Він попросив вибачення у Валерії Гонтаревої та заявив, що йому "соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки".