"Это стыд": Гонтарева прокомментировала номер "Квартала", в котором высмеяли поджог ее дома

Очередной выпуск шоу "Вечерний квартал" отличился скандальной пародией. Комик Евгений Кошевой вместе с артистами национального хора имени Веревки в песне-пародии "Горел дом" высмеяли инцидент с поджогом дома ексглавы НБУ Валерии Гонтаревой.

Сама Гонтарева уже отреагировала на номер "95-в квартала" в комментарии проекту Радио Свобода "Ньюзрум".

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Это стыд! Насмехаться над человеческим горем. Такое невозможно представить в цивилизованном обществе... В цинизме "95-го Квартала" сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны

– заявила она.

Екс-глава НБУ также отметила, что о скандальном номер "Вечернего квартала" узнала от своих друзей.

Гонтарева не исключила возможность заказа конкретного номера олигархом Игорем Коломойским, и добавила, что в таком случае он будет отрицать свою причастность к номеру. В то же время она отметила, что жалоба в суд в данном случае не будет результата.

Если подавать в суд, то у меня денег не хватит на все эти суды. А еще и суды полностью продажные в пользу Коломойского. Вы это и сама видите,

– сказала она.

Соответствующее видео опубликовано на официальном ютьюб-канале "Квартала". Как заметил перед номером Степан Казанин, это "яркое событие" (поджог дома Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом – 24 канал) так широко обсуждало украинское общество, что об этом событии даже начали сочинять песни.

Квартал исполнил песню о поджоге дома Гонтаревой: смотрите видео

Другие реакции на шуточную песню о поджоге дома Гонтаревой

Первой свое возмущение выразила бывшая вицеспикерка Совета и действующая парламентарка от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. Она подчеркнула, что легендарный хор, который пел "Ревет и стонет" и сейчас открывает сессии ВР Гимном Украины, теперь, без всякого смущения, затягивает сомнительные пародии. Следующий этап, по ее словам – вероятно, частушки и похабные песни.

Так теряется репутация и имя, заработанное годами. Бренд растворяется в тупой пошлости. Я теперь категорически выступать против того, чтобы хор имени Веревки закрывал нынешнюю сессию ВР и открывал следующую. Этот коллектив этой каденции и за этого руководства потеряли на это моральное право. Пусть и дальше теперь подпевают "Квартала,

– с возмущением заявила она, добавив, что больше на концерты хора не пойдет.

Кроме того, Геращенко сообщила, что она вместе с коллегами из "Европейской солидарности" готовят соответствующее письмо на имя спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Также прокомментировал скандальный номер и министр культуры Владимир Бородяньский. Он попросил прощения у Валерии Гонтаревой и заявил, что ему "стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки".