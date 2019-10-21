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      "Это стыд": Гонтарева прокомментировала номер "Квартала", в котором высмеяли поджог ее дома

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      Валерия Гонтарева
      Валерия Гонтарева / nbn.ua

      Очередной выпуск шоу "Вечерний квартал" отличился скандальной пародией. Комик Евгений Кошевой вместе с артистами национального хора имени Веревки в песне-пародии "Горел дом" высмеяли инцидент с поджогом дома ексглавы НБУ Валерии Гонтаревой.

      Сама Гонтарева уже отреагировала на номер "95-в квартала" в комментарии проекту Радио Свобода "Ньюзрум".

      К слову: Богдан не виноват: актер "Квартала" спародировал нашептывания на ушко Зеленскому – фото

      Это стыд! Насмехаться над человеческим горем. Такое невозможно представить в цивилизованном обществе... В цинизме "95-го Квартала" сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны
      – заявила она.

      Екс-глава НБУ также отметила, что о скандальном номер "Вечернего квартала" узнала от своих друзей.

      Гонтарева не исключила возможность заказа конкретного номера олигархом Игорем Коломойским, и добавила, что в таком случае он будет отрицать свою причастность к номеру. В то же время она отметила, что жалоба в суд в данном случае не будет результата.

      Если подавать в суд, то у меня денег не хватит на все эти суды. А еще и суды полностью продажные в пользу Коломойского. Вы это и сама видите,
      – сказала она.

      Соответствующее видео опубликовано на официальном ютьюб-канале "Квартала". Как заметил перед номером Степан Казанин, это "яркое событие" (поджог дома Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом – 24 канал) так широко обсуждало украинское общество, что об этом событии даже начали сочинять песни.

      Квартал исполнил песню о поджоге дома Гонтаревой: смотрите видео

      Другие реакции на шуточную песню о поджоге дома Гонтаревой

      Первой свое возмущение выразила бывшая вицеспикерка Совета и действующая парламентарка от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. Она подчеркнула, что легендарный хор, который пел "Ревет и стонет" и сейчас открывает сессии ВР Гимном Украины, теперь, без всякого смущения, затягивает сомнительные пародии. Следующий этап, по ее словам – вероятно, частушки и похабные песни.

      Так теряется репутация и имя, заработанное годами. Бренд растворяется в тупой пошлости. Я теперь категорически выступать против того, чтобы хор имени Веревки закрывал нынешнюю сессию ВР и открывал следующую. Этот коллектив этой каденции и за этого руководства потеряли на это моральное право. Пусть и дальше теперь подпевают "Квартала,
      – с возмущением заявила она, добавив, что больше на концерты хора не пойдет.

      Кроме того, Геращенко сообщила, что она вместе с коллегами из "Европейской солидарности" готовят соответствующее письмо на имя спикера парламента Дмитрия Разумкова.

      Также прокомментировал скандальный номер и министр культуры Владимир Бородяньский. Он попросил прощения у Валерии Гонтаревой и заявил, что ему "стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки".

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Валерия Гонтарева Квартал 95 Поджог дома Гонтаревой Скандал
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