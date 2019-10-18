18:59
18 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кім і його кінь. Нова опозиціонерка Путіна
      Вєсті Кремля
      22:49, 17 жовтня
      Вєсті.UA: Гладковський і його невдала спроба втечі. В Офісі Зеленського не знають географії
      Вєсті.UA
      19:02, 17 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Богдан не винен: актор "Кварталу" спародіював нашіптування на вушко Зеленському – фото

      2433 Читать новость на русском
      Як Боклан пародіював Богдана
      Як Боклан пародіював Богдана / колаж 24 каналу

      Журналістам неодноразово вдавалося спіймати цікавий кадр, як Володимиру Зеленському нашіптує на вушко керівник його Офісу Андрій Богдан. Останній вирішив показати, що він не один такий, та опублікував таке ж фото актором "95 кварталу" Станіславом Бокланом.

      Фото Президента України та прем'єр-міністра з серіалу "Слуга народу" Богдан опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

      До слова: "Юзік" з "Вечірнього кварталу" роздавав квитки на гумористичне шоу у залі ВР: фотофакт

      Перестаньте гнати на Богдана! Він ні в чому не винен,
      – пожартував голова Офісу Президента.

      Боклан нашіптує Зеленському
      Станіслав Боклан нашіптує Володимиру Зеленському

      Як Богдан нашіптував Зеленському: дивіться фото

      Що відомо про Станіслава Боклана?Станіслав Боклан – український актор театру та кіно, народний артист України. Дружить з Президентом України Володимиром Зеленським, а в серіалі "Слуга народу" грав роль прем'єр міністра. У серіалі саме його герой допомагав президенту Василю Голобородьку вникати у тонкощі українського політичного життя.

      blog_ava
      Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
      сьогодні
      13219
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Курйозні новини Андрій Богдан Офіс Президента Президент України Квартал 95
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зняття недоторканості: як і за що каратимуть депутатів
      сьогодні , 18:01 Зняття недоторканості: як і за що каратимуть депутатів
      Ірина Поліщук 257
      Портнов атакує: чи захитається крісло під генпрокурором Рябошапкою?
      сьогодні , 17:22 Портнов атакує: чи захитається крісло під генпрокурором Рябошапкою?
      Наталя Ромашова 836
      Розгляд справи "Приватбанку" у Британії: як це зіграє на руку Зеленському
      сьогодні , 17:00 Розгляд справи "Приватбанку" у Британії: як це зіграє на руку Зеленському
      Сергій Лещенко 355
      Битий Усиком "Білий панчер": хто такий Артур Бетербієв – наступний суперник Гвоздика
      сьогодні , 16:30 Битий Усиком "Білий панчер": хто такий Артур Бетербієв – наступний суперник Гвоздика
      Михайло Гема 1994
      Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      сьогодні , 15:42 Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
      Світлана Попова 1453
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук