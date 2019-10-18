Богдан не винен: актор "Кварталу" спародіював нашіптування на вушко Зеленському – фото

Журналістам неодноразово вдавалося спіймати цікавий кадр, як Володимиру Зеленському нашіптує на вушко керівник його Офісу Андрій Богдан. Останній вирішив показати, що він не один такий, та опублікував таке ж фото актором "95 кварталу" Станіславом Бокланом.

Фото Президента України та прем'єр-міністра з серіалу "Слуга народу" Богдан опублікував на своїй сторінці у фейсбуці. До слова: "Юзік" з "Вечірнього кварталу" роздавав квитки на гумористичне шоу у залі ВР: фотофакт Перестаньте гнати на Богдана! Він ні в чому не винен,

– пожартував голова Офісу Президента.

Станіслав Боклан нашіптує Володимиру Зеленському Як Богдан нашіптував Зеленському: дивіться фото Що відомо про Станіслава Боклана?Станіслав Боклан – український актор театру та кіно, народний артист України. Дружить з Президентом України Володимиром Зеленським, а в серіалі "Слуга народу" грав роль прем'єр міністра. У серіалі саме його герой допомагав президенту Василю Голобородьку вникати у тонкощі українського політичного життя.