Богдан не виноват: актер "Квартала" спародировал нашептывание на ушко Зеленскому – фото

Журналистам неоднократно удавалось поймать интересный кадр, как Владимиру Зеленскому нашептывает на ушко руководитель его Офиса Андрей Богдан. Последний решил показать, что он не один такой, и опубликовал такое же фото с актером "95 квартала" Станиславом Бокланом.

Фото Президента Украины и премьер-министра из сериала "Слуга народа" Богдан опубликовал на своей странице в фейсбуке. К слову: "Юзик" из "Вечернего квартала" раздавал билеты на юмористическое шоу в зале ВР: фотофакт Перестаньте гнать на Богдана! Он ни в чем не виноват,

– пошутил глава Офиса Президента.

Станислав Боклан нашептывает Владимиру Зеленскому Как Богдан нашептывал Зеленскому: смотрите фото Что известно о Станиславе Боклане?Станислав Боклан – украинский актер театра и кино, народный артист Украины. Дружит с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а в сериале "Слуга народа" играл роль премьер-министра. В сериале именно его герой помогал президенту Василию Голобородько вникать в тонкости украинской политической жизни.