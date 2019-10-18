19:18
18 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ким и его лошадь. Новая оппозиционерка Путина
      Вєсті Кремля
      22:58, 17 октября
      Вести.UA: Гладковский и его неудачная попытка побега. В Офисе Зеленского не знают географии
      Вєсті.UA
      19:08, 17 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Богдан не виноват: актер "Квартала" спародировал нашептывание на ушко Зеленскому – фото

      249 Читати новину українською
      Как Боклан пародировал Богдана
      Как Боклан пародировал Богдана / Коллаж 24 канала

      Журналистам неоднократно удавалось поймать интересный кадр, как Владимиру Зеленскому нашептывает на ушко руководитель его Офиса Андрей Богдан. Последний решил показать, что он не один такой, и опубликовал такое же фото с актером "95 квартала" Станиславом Бокланом.

      Фото Президента Украины и премьер-министра из сериала "Слуга народа" Богдан опубликовал на своей странице в фейсбуке.

      К слову: "Юзик" из "Вечернего квартала" раздавал билеты на юмористическое шоу в зале ВР: фотофакт

      Перестаньте гнать на Богдана! Он ни в чем не виноват,
      – пошутил глава Офиса Президента.

      Боклан нашіптує Зеленському
      Станислав Боклан нашептывает Владимиру Зеленскому

      Как Богдан нашептывал Зеленскому: смотрите фото

      Что известно о Станиславе Боклане?Станислав Боклан – украинский актер театра и кино, народный артист Украины. Дружит с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а в сериале "Слуга народа" играл роль премьер-министра. В сериале именно его герой помогал президенту Василию Голобородько вникать в тонкости украинской политической жизни.

      blog_ava
      Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии
      сегодня
      6314
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Курьезные новости Квартал 95 Президент Украины Офіс Президента Андрей Богдан
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украинагейт: головная боль Дональда Трампа
      сегодня , 19:14 Украинагейт: головная боль Дональда Трампа
      3
      Снятие неприкосновенности: как и за что будут наказывать депутатов
      сегодня , 18:02 Снятие неприкосновенности: как и за что будут наказывать депутатов
      Ірина Поліщук 76
      Портнов атакує: чи захитається крісло під генпрокурором Рябошапкою?
      сегодня , 17:22 Портнов атакує: чи захитається крісло під генпрокурором Рябошапкою?
      Наталя Ромашова 947
      Розгляд справи "Приватбанку" у Британії: як це зіграє на руку Зеленському
      сегодня , 17:00 Розгляд справи "Приватбанку" у Британії: як це зіграє на руку Зеленському
      Сергій Лещенко 99
      Битый Усиком "Белый панчер": кто такой Артур Бетербиев – следующий соперник Гвоздика
      сегодня , 16:30 Битый Усиком "Белый панчер": кто такой Артур Бетербиев – следующий соперник Гвоздика
      Михайло Гема 780
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук