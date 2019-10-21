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      "Браво": Коломойскому очень понравился номер "Квартала" относительно поджога дома Гонтаревой

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      Игорь Коломойский оценил шутку "Квартала"
      Игорь Коломойский оценил шутку "Квартала"

      Украинский миллиардер Игорь Коломойский сказал, что ему очень понравился номер студии "Квартал 95" о поджоге дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

      Игорь Коломойский прокомментировал изданию "Радио Свобода" номер студии "Квартал 95".

       К теме: "Это стыд": Гонтарева прокомментировала номер "Квартала", в котором высмеяли поджог ее дома

      Коломойский сначала сказал, что не видел номер, впрочем, после вопросов журналистов пообещал посмотреть и наконец ответил: "Браво!", – и добавил, что номер ему "очень понравился".

      По поводу того, что "сгорела от стыда",
      – уточнил он.

      После вопроса журналистки понравилась ли ему именно эта фраза, Коломойский ответил: "ну конечно!". Он также добавил, что еще больше ему понравилась фраза "Валерия думает на Валерича".

      На вопрос о том, не считает ли он это насмешкой над человеческим горем, Коломойский ответил, что нет.

      Так не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?
      – отметил олигарх.

      На вопрос о том, понравится ему, если "Квартал" будет шутить над сожженными на Донбассе домами, Коломойский ответил: "Когда они будут шутить – будем разговаривать. А мы сейчас говорим в контексте поджога дома Валерии Гонтаревой. Манипуляциями только не занимайтесь".

      Кроме того Коломойский отвергает упреки в том, что номер номер студии "Квартал 95" о поджоге дома Гонтаревой мог заказать именно он к ее дню рождения 20 октября. По его словам, он не принимал и не принимает участия в создании контента "Квартала 95", тем более в честь дня рождения Гонтаревой.

      Миллиардер также добавил, что с "Кварталом" не поддерживает связь с сентября прошлого года и на политику их шуток не влияет.

       Актуально: "Горела хата": "Квартал" и всемирно известный хор имени Веревки позлорадствовали над Гонтаревой

      Отметим, что очередной выпуск шоу "Вечерний квартал" отметился скандальной пародией. Комик Евгений Кошевой вместе с артистами национального хора имени Веревки в песне-пародии "Горела хата" высмеяли инцидент с поджогом дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

      Соответствующее видео опубликовано на официальном ютуб-канале "Квартала". Как заметил перед номером Степан Казанин, эту "яркое событие" (поджог дома Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом – 24 канал) так широко обсуждало украинское общество, что об этом событии даже начали сочинять песни.

      Квартал исполнил песню о поджоге дома Гонтаревой: смотрите видео

      Сама Гонтарева уже отреагировала на номер "95 квартала". По ее словам, такое невозможно представить в цивилизованном обществе. Экс-глава НБУ не отвергла возможность заказа конкретного номера олигархом Игорем Коломойским, и добавила, что в таком случае он будет отрицать свою причастность к номеру. В то же время она отметила, что жалоба в суд в данном случае не будет иметь результата.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Поджог дома Гонтаревой Валерия Гонтарева Квартал 95 Игорь Коломойский Новости политики
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