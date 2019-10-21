"Горела хата": "Квартал" и всемирно известный хор имени Веревки позлорадствовали над Гонтаревой

"95 квартал", одним из основателем которого является Президент Украины Владимир Зеленский, не обошел вниманием недавний пожар в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. В частности, в рамках их шоу "Вечерний квартал" актер Евгений Кошевой вместе с хором имени Григория Веревки исполнил песню "Горела хата".

Соответствующее видео появилось на официальном ютьюб-канале "Квартала". Как заметил перед номером Степан Казанин, это "яркое событие" (поджог дома Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом – 24 канал) так широко обсуждало украинское общество, что об этом событии даже начали сочинять песни.

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Впоследствии на сцену вышел Евгений Кошевой и вместе с хором имени Веревки исполнил песню "Горела хата". Кошевой отметил, что песня – в стиле "зажигательный фолк".

Начинается произведение с того, что "горела хата, а в Лондоне женщина плакала" ( с ейчас Гонтарева живет и работает в Лондоне – 24 канал) . Также актеры студии высмеяли слова Гонтаревой о том, что к инциденту может быть причастен олигарх Игорь Коломойский .

"Что будем с горем этим делать, люди подняли шум и крик, и начали делать шашлык", – продолжают "кварталовцы".

Завершается песня простой моралью – "хата сгорела от стыда".

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Кто уже отреагировал на шуточную песню о поджоге дома Гонтаревой

Первой свое возмущение выразила бывшая вице-спикер Рады и действующий парламентарий от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко . Она подчеркнула, что легендарный хор, который пел "Ревет и стонет" и сейчас открывает сессии ВР Гимном Украины, теперь, без всякого смущения, затягивает сомнительные пародии. Следующий этап, по ее словам, – вероятно, частушки и похабные песни.

Так теряется репутация и имя, заработанное годами. Бренд растворяется в тупой пошлости. Я теперь категорически буду выступать против того, чтобы хор имени Веревки закрывал нынешнюю сессию ВР и открывал следующую. Этот коллектив этой каденции и при этом руководстве потеряли на это моральное право. Пусть и дальше теперь подпевают "Кварталу",

– с возмущением заявила она, добавив, что больше на концерты хора не пойдет.

Кроме того, Геращенко сообщила, что она вместе с коллегами из "Европейской солидарности" готовят соответствующее письмо на имя спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Также прокомментировал скандальный номер и министр культуры Владимир Бородянский . Он попросил прощения у Валерии Гонтаревой и заявил, что ему "стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки".

Сама же Валерия Гонтарева в эфире "Радио Свобода" рассказала, что о номере узнала от друзей.

Позор!!! Насмехаться над человеческим горем – это невозможно представить в цивилизованном обществе!.. Относительно цинизма "95-го Квартала" сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это – уже позор для всей страны,

– заявила она.

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Что известно о поджоге дома Гонтаревой и другие нападения на нее

Загородное дачное имение семьи Гонтарева в селе Гореничи неизвестные подожгли в ночь на 17 сентября. В это время в здании никого не было, поэтому никто не пострадал.

Несмотря на то, что Гонтарева проживает и работает сейчас в Лондоне, первой о поджоге сообщила именно она. По словам экс-главы НБУ, в дом бросили бутылку с зажигательной смесью. Также она добавила, что здание сгорело дотла. Поджог она связывает с преследованиями против нее.

Перед этим, в начале сентября в Лондоне Гонтареву на пешеходном переходе сбил автомобиль. Через некоторое время бывшая руководительница НБУ уже заявила, что машину ее невестки и полной тезки сожгли .

Заметим, что все эти события происходят на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, а также обысков в ее украинских помещениях. Гонтарева является подозреваемым по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения беглого президента Виктора Януковича.

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К слову, ранее актриса "Квартала" Елена Кравец полушутя призналась, что президент Владимир Зеленский не удалился ни из одной их группы в соцсетях, и "даже иногда там пишет".

"Во-первых, Вова все проверяет. Он вычитывает тексты. Во-вторых, ну мы же думаем, что говорим", – подчеркивала она.