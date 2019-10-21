Милованов о шутках "Квартала": это воспринимается как подтверждение связей олигархов с властью

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов прокомментировал скандальный номер студии "Квартал 95" о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

По мнению Милованова, такие шутки негативно влияют на инвестиционный климат в Украине.

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По его словам, большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как известного реформатора.

Также они не понимают насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. "95 квартал" ассоциируется с властью,

– подчеркнул Милованов.

Министр также отметил, что по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением Коломойского из-за решений по "Приватбанку".

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Отметим, что очередной выпуск шоу "Вечерний квартал" отметился скандальной пародией. Комик Евгений Кошевой вместе с артистами национального хора имени Веревки в песне-пародии "Горела хата" высмеяли инцидент с поджогом дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Соответствующее видео опубликовано на официальном ютуб-канале "Квартала". Как заметил перед номером Степан Казанин, это "яркое событие" (поджог дома Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом - 24 канал) так широко обсуждало украинское общество, что об этом событии даже начали сочинять песни.

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Сама Гонтарева уже отреагировала на номер "95 квартала". По ее словам, такое невозможно представить в цивилизованном обществе. Экс-глава НБУ не отбразывает возможность заказа конкретного номера олигархом Игорем Коломойским, и добавила, что в таком случае он будет отрицать свою причастность к номеру. В то же время она отметила, что жалоба в суд в данном случае не будет иметь результата.

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Также прокомментировал скандальный номер и министр культуры Владимир Бородянский. Он попросил прощения у Валерии Гонтаревой и заявил, что ему "стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки".