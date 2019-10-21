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      Милованов о шутках "Квартала": это воспринимается как подтверждение связей олигархов с властью

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      Тимофей Милованов
      Тимофей Милованов / kmu.gov.ua

      Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов прокомментировал скандальный номер студии "Квартал 95" о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

      По мнению Милованова, такие шутки негативно влияют на инвестиционный климат в Украине.

       Актуально: "Горела хата": "Квартал" и всемирно известный хор имени Веревки позлорадствовали над Гонтаревой

      По его словам, большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как известного реформатора.

      Также они не понимают насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. "95 квартал" ассоциируется с властью,
      – подчеркнул Милованов.

      Министр также отметил, что по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением Коломойского из-за решений по "Приватбанку".

       К теме: "Браво": Коломойскому очень понравился номер "Квартала" относительно поджога дома Гонтаревой

      Отметим, что очередной выпуск шоу "Вечерний квартал" отметился скандальной пародией. Комик Евгений Кошевой вместе с артистами национального хора имени Веревки в песне-пародии "Горела хата" высмеяли инцидент с поджогом дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

      Соответствующее видео опубликовано на официальном ютуб-канале "Квартала". Как заметил перед номером Степан Казанин, это "яркое событие" (поджог дома Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом - 24 канал) так широко обсуждало украинское общество, что об этом событии даже начали сочинять песни.

      Квартал исполнил песню о поджоге дома Гонтаревой: смотрите видео

       

      Сама Гонтарева уже отреагировала на номер "95 квартала". По ее словам, такое невозможно представить в цивилизованном обществе. Экс-глава НБУ не отбразывает возможность заказа конкретного номера олигархом Игорем Коломойским, и добавила, что в таком случае он будет отрицать свою причастность к номеру. В то же время она отметила, что жалоба в суд в данном случае не будет иметь результата.

      К теме: "Это стыд": Гонтарева прокомментировала номер "Квартала", в котором высмеяли поджог ее дома

      Также прокомментировал скандальный номер и министр культуры Владимир Бородянский. Он попросил прощения у Валерии Гонтаревой и заявил, что ему "стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки".

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Квартал 95 Новости политики Новости Украины Валерия Гонтарева Скандал Кабинет Министров Украины Тимофей Милованов
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