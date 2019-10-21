Милованов про жарти "Кварталу": це сприйматимуть як підтвердження зв'язків олігархів з владою

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов прокоментував скандальний номер студії "Квартал 95" про підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

На думку Милованова, такі жарти негативно впливають на інвестиційний клімат в Україні.

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За його словами, більшість зовнішніх інвесторів сприймають Гонтареву як відому реформаторку.

Також вони не розуміють наскільки сьогоднішня влада є незалежною від Коломойського та інших олігархів. "95 квартал" асоціюється з владою,

– підкреслив Милованов.

Міністр також наголосив, що на думку зовнішніх спостерігачів, Гонтарева знаходиться під тиском Коломойського через рішення щодо Приватбанку.

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Відзначимо, що черговий випуск шоу "Вечірній квартал" відзначився скандальною пародією. Комік Євген Кошовий разом з артистами національного хору імені Верьовки в пісні-пародії "Горіла хата" висміяли інцидент з підпалом будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

Відповідне відео оприлюднене на офіційному ютуб-каналі "Кварталу". Як зауважив перед номером Степан Казанін, цю "яскраву подію" (підпал будинку Валерії Гонтаревої у селі Гореничі під Києвом – 24 канал) так широко обговорювало українське суспільство, що про цю подію навіть почали складати пісні.

Квартал виконав пісню про підпал будинку Гонтаревої: дивіться відео

Сама Гонтарева вже відреагувала на номер "95 кварталу". За її словами, таке неможливо уявити у цивілізованому суспільстві. Ексочільниця НБУ не відкинула можливість замовлення конкретного номера олігархом Ігорем Коломойським, і додала, що в такому випадку він заперечуватиме свою причетність до номера. Водночас вона зауважила, що скарга до суду у даному випадку не матиме результату.

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Також прокоментував скандальний номер і міністр культури Володимир Бородянський. Він попросив вибачення у Валерії Гонтаревої та заявив, що йому "соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки".