"Горіла хата": "Квартал" і всесвітньо відомий хор імені Верьовки позловтішалися над Гонтаревою

"95-й квартал", одним із засновником якого є Президент України Володимир Зеленський, не оминув увагою нещодавню пожежу в будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої. Зокрема, у межах їхнього шоу "Вечірній квартал" актор Євген Кошовий разом із хором імені Григорія Верьовки виконав пісню "Горіла хата".

Відповідне відео з’явилося на офіційному ютьюб-каналі "Кварталу". Як зауважив перед номером Степан Казанін, цю "яскраву подію" (підпал будинку Валерії Гонтаревої у селі Гореничі під Києвом – 24 канал) так широко обговорювало українське суспільство, що про цю подію навіть почали складати пісні.

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Згодом на сцену вийшов Євген Кошовий і разом із хором імені Верьовки виконав пісню "Горіла хата". Кошовий наголосив, що пісня – в стилі запальний фолк.

Починається твір з того, що "горіла хата, а в Лондоні жінка плакала". Також актори студії висміяли слова Гонтаревої про те, що до інциденту може бути причетним олігарх Ігор Коломойський.

"Що будем із горем цим пробить, люди підняли ґвалт і крик, і почали робить шашлик", – продовжують "кварталівці".

Завершується пісня простою мораллю – "хата згоріла від стида".

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Хто вже відреагував на жартівливу пісню про підпал будинку Гонтаревої

Першою своє обурення висловила колишня віцеспікерка Ради та чинна парламентарка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. Вона наголосила, що легендарний хор, який співав "Реве та стогне" і нині відкриває сесії ВР Гімном України, тепер, без всякого зніяковіння, затягує сумнівні пародії. Наступний етап, за її словами – імовірно, частушки та сороміцькі пісні.

Так втрачається репутація та ім‘я, напрацьоване роками. Бренд розчиняється в тупій пошлості. Я тепер категорично виступатиму проти того, щоб хор імені Верьовки закривав нинішню сесію ВР і відкривав наступну. Цей колектив цієї каденції і за цього керівництва втратили на це моральне право. Нехай і далі тепер підспівують "Кварталу,

– з обуренням заявила вона, додавши, що більше на концерти хору не піде.

Крім того, Геращенко повідомила, що вона разом із колегами з "Європейської солідарності" готують відповідний лист на ім’я спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Також прокоментував скандальний номер і міністр культури Володимир Бородяньский. Він попросив вибачення у Валерії Гонтаревої та заявив, що йому "соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки".

Сама ж Гонтарева у ефірі "Радіо Свобода" розповіла, про номер дізналася від друзів.

Це сором!!! Насміхатися над людським горем – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві!.. Щодо цинізму "95-го Кварталу" сумнівів давно нема. Але участь у цьому народного хору, це – вже сором для всієї країни,

– заявила вона.

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Що відомо про підпал будинку Гонтаревої на інші напади на неї

Заміський дачний маєток родини Гонтаревих у селі Гореничі невідомі підпалили уночі проти 17 вересня. У цей час у будівлі нікого не було, тому ніхто не постраждав.

Попри те, що Гонтарева проживає та працює зараз у Лондоні, першою про підпал повідомила саме вона. За словами ексголови НБУ, у дім кинули пляшку із запальною сумішшю. Також вона додала, що будівля згоріла дощенту. Підпал вона пов'язує з переслідуваннями проти неї.

Перед цим, на початку вересня у Лондонві Гонтареву на пішохідному переході збив автомобіль Гонтарева в лікарні у Лондоні: з'явилось фото і відео. За деякий час екс-очільниця НБУ вже заявила, що машину її невістки та повної тезки спалили.

Зауважимо, що всі ці події відбуваються на тлі викликів Гонтаревої до ГПУ та ДБР, а також обшуків у її українських помешканнях. Гонтарева є підозрюваною у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича.

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До слова, раніше акторка "Кварталу" Олена Кравець напівжартома зізналася, що президент Володимир Зеленський не видалився із жодної їхньої групи у соцмережах, і "навіть іноді там пише".

"По-перше, Вова все перевіряє. Він вичитує тексти. По-друге, ну ми ж думаємо, що говоримо", – підкреслювала вона.