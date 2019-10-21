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      Хор Верьовки у 2018 році отримав 47 мільйонів гривень держпідтримки, – Подоляк

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      Ірина Подоляк розкритикувала хор імені Верьовки
      Ірина Подоляк розкритикувала хор імені Верьовки / samopomich.ua

      Заступниця міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк припустила, що доцільніше було б, якби держава підтримувала музичні гурти, які відтворюють і відроджують український фольклор, замість того щоб фінансувати "соцреалістичні проєкти, як от хор Верьовки".

      Ірина Подоляк на своїй сторінці у фейсбуці назвала діяльність хору "шароварщиною".

      Актуально: "Горіла хата": "Квартал" і всесвітньо відомий хор імені Верьовки позловтішалися над Гонтаревою

      Заступниця міністра також вказала, що у 2018 році хор імені Верьовки отримав понад 47 мільйонів гривень держпідтримки. В хорі працювало 155 людей.

      Вона також сумнівається, чи варто державі продовжувати фінансувати те, що колись було створене державою спільним коштом.

      Подоляк припустила, що, якщо творчість хору Верьовки потрібна українському народу, то глядач сам підтримає її на концертах.

      Реакція: Неприємна ситуація, – керівник хору імені Верьовки прокоментував участь у номері "Кварталу"

      Що за скандальний номер "Кварталу"?

      Черговий випуск шоу "Вечірній квартал" відзначився скандальною пародією. Комік Євген Кошовий разом з артистами національного хору імені Верьовки в пісні-пародії "Горіла хата" висміяли інцидент з підпалом будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

      Відповідне відео оприлюднене на офіційному ютуб-каналі "Кварталу". Як зауважив перед номером Степан Казанін, цю "яскраву подію" (підпал будинку Валерії Гонтаревої у селі Гореничі під Києвом) так широко обговорювало українське суспільство, що про неї навіть почали складати пісні.

      Реакції

      • Сама Гонтарева вже відреагувала на номер "95 кварталу". За її словами, таке неможливо уявити у цивілізованому суспільстві. Ексочільниця НБУ не відкинула можливість замовлення конкретного номера олігархом Ігорем Коломойським.
      • Міністр культури Володимир Бородянський попросив вибачення у Гонтаревої та заявив, що йому "соромно за хор Верьовки".
      • Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що такі жарти негативно впливають на інвестиційний клімат в Україні.

      А от Коломойському номер сподобався. Український олігарх навіть сказав: "Браво" після того, як подивився номер. Підозри Гонтарєвої Коломойський заперечує. Каже, що цього номеру в "Кварталу" не замовляв.

      Що відомо про хор імені Верьовки?Його повна назва – Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки. Хор було засновано у 1943 році в Харкові. Організатором і першим керівником колективу був Григорій Верьовка. У 1965 році хору було присвоєно ім’я його засновника. Основу репертуару становлять український фольклор, пісні й танці інших народів, а також твори українських композиторів.

      За радянських часів хор презентував українське мистецтво, окрім міст СРСР, також у Румунії, Польщі, Фінляндії, Бельгії, Люксембурзі, Німеччині, Югославії тощо. Вже після здобуття Україною Незалежності хор традиційно є учасником великих українських державних заходів. Також він виступав, зокрема, у Мексиці, Канаді, Франції, Швейцарії, Росії та Білорусі. У своєму доробку колектив має багато національних і міжнародних відзнак.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Горіла хата: скандал з 95 кварталом Квартал 95 Міністерство культури, молоді та спорту Подоляк Ірина Ігорівна Міністерство культури України
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