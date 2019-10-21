"Неприємна ситуація": Керівник хору імені Верьовки прокоментував участь у номері "Кварталу"

Гендиректор і художній керівник хору імені Верьовки Зеновій Корінець в екслюзивному коментарі 24 каналу прокоментував скандальний номер студії "Кварталу 95" про підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

За словами Корінця, ідея номеру належала режисерам "Кварталу". Він додав, що в якійсь мірі піддався на вмовляння і погодився на участь хору імені Верьовки у скандальному номері.

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Нас запевнили, що це такий стьоб. Вони ж з усіх стібаються. З президента, політиків. Нас попросили заспівати разом з Кварталом,

– наголосив Корінець.

Він також зазначив, що хор часто працює за контрактами. За його словами, цього разу "Квартал" заплатив їм 30 тисяч гривень за виступ у номері.

Водночас, керівник хору підкреслив, що ніколи і в думках не мав наміру говорити про щось антиукраїнське.

На уточнююче питання журналістки, чи не боїться він якихось мітингів на концертах з приводу цього, він відповів: "так, можливо, на жаль".

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Відзначимо, що черговий випуск шоу "Вечірній квартал" відзначився скандальною пародією. Комік Євген Кошовий разом з артистами національного хору імені Верьовки в пісні-пародії "Горіла хата" висміяли інцидент з підпалом будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

Відповідне відео оприлюднене на офіційному ютуб-каналі "Кварталу". Як зауважив перед номером Степан Казанін, цю "яскраву подію" (підпал будинку Валерії Гонтаревої у селі Гореничі під Києвом – 24 канал) так широко обговорювало українське суспільство, що про цю подію навіть почали складати пісні.

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Сама Гонтарева вже відреагувала на номер "95 кварталу". За її словами, таке неможливо уявити у цивілізованому суспільстві. Ексочільниця НБУ не відкинула можливість замовлення конкретного номера олігархом Ігорем Коломойським, і додала, що в такому випадку він заперечуватиме свою причетність до номера. Водночас вона зауважила, що скарга до суду у даному випадку не матиме результату.

Також прокоментував скандальний номер і міністр культури Володимир Бородянський. Він попросив вибачення у Валерії Гонтаревої та заявив, що йому "соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки".

Що відомо про хор імені Верьовки?Його повна назва – Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки. Хор було засновано у 1943 році в Харкові. Організатором і першим керівником колективу був Григорій Верьовка. У 1965 році хору було присвоєно ім’я його засновника. Основу репертуару становлять український фольклор, пісні й танці інших народів, а також твори українських композиторів. За радянських часів хор презентував українське мистецтво, окрім міст СРСР, також у Румунії, Польщі, Фінляндії, Бельгії, Люксембурзі, Німеччині, Югославії тощо.



Вже після здобуття Україною Незалежності хор традиційно є учасником великих українських державних заходів. Також він виступав, зокрема, у Мексиці, Канаді, Франції, Швейцарії, Росії та Білорусі. У своєму доробку колектив має багато національних і міжнародних відзнак.