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      СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Хор Веревки в 2018 году получил 47 миллионов гривен господдержки, – Подоляк

      56 Читати новину українською
      Ирина Подоляк раскритиковала хор имени Веревки
      Ирина Подоляк раскритиковала хор имени Веревки / samopomich.ua

      Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк предположила, что целесообразнее было бы, если бы государство поддерживало музыкальные группы, которые исполняют и возрождают украинский фольклор, вместо того чтобы финансировать "соцреалистические проекты, такие как хор Веревки".

      Ирина Подоляк на своей странице в фейсбуке назвала деятельность хора "шароварщиной".

      Актуально: "Горела хата": "Квартал" и всемирно известный хор имени Веревки позлорадствовали над Гонтареой

      Заместитель министра также отметила, что в 2018 году хор имени Веревки получил более 47 миллионов гривен господдержки. В хоре работало 155 человек.

      Она также сомневается, стоит ли государству продолжать финансировать то, что когда-то было создано государством на общие средства.

      Подоляк предположила, что, если творчество хора имени Веревки нужно украинскому народу, то зритель сам поддержит его на концертах.

       Реакция: Неприятная ситуация, – руководитель хора имени Веревки прокомментировал участие в номере "Квартала"

      Что за скандальный номер "Квартала"?

      Очередной выпуск шоу "Вечерний квартал" отметился скандальной пародией. Комик Евгений Кошевой вместе с артистами национального хора имени Веревки в песне-пародии "Горела хата" высмеяли инцидент с поджогом дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

      Соответствующее видео опубликовано на официальном ютуб-канале "Квартала". Как заметил перед номером Степан Казанин, это "яркое событие" (поджог дома Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом) так широко обсуждало украинское общество, что о нем даже начали сочинять песни.

      Реакции

      • Сама Гонтарева уже отреагировала на номер "95 квартала". По ее словам, такое невозможно представить в цивилизованном обществе. Экс-глава НБУ не отбрасывает возможность заказа конкретного номера олигархом Игорем Коломойским.
      • Министр культуры Владимир Бородянский попросил прощения у Гонтаревой и заявил, что ему "стыдно за хор Веревки".
      • Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что такие шутки негативно влияют на инвестиционный климат в Украине.

      А вот Коломойскому номер понравился. Украинский олигарх даже сказал: "Браво" после того, как посмотрел номер. Подозрения Гонтаревой Коломойский отрицает. Говорит, что этого номера в "Квартала" не заказывал.

      Что известно о хоре имени Веревки?
      Его полное название – Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки. Хор был основан в 1943 году в Харькове. Организатором и первым руководителем коллектива был Григорий Веревка. В 1965 году хору было присвоено имя его основателя. Основу репертуара составляют украинский фольклор, песни и танцы других народов, а также произведения украинских композиторов.

      В советское время хор представил украинское искусство, кроме городов СССР, выступал  также в Румынии, Польше, Финляндии, Бельгии, Люксембурге, Германии, Югославии и др. Уже после обретения Украиной Независимости хор традиционно является участником крупных украинских государственных мероприятий. Также он выступал, в частности, в Мексике, Канаде, Франции, Швейцарии, России и Беларуси. В своем активе коллектив имеет много национальных и международных наград.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Скандал с "95 кварталом" Новости Украины Министерство культуры, молодежи и спорта Квартал 95 Министерство культуры Украины Подоляк Ирина Игоревна
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