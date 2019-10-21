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      Гончарук про скандальний номер "Кварталу": Радіти і сміятися з чужого горя ненормально

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      Олексій Гончарук
      Олексій Гончарук / prm.ua

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував скандальний інцидент із номером студії "Квартал 95" про нещодавню пожежу у будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої.

      За словами глави уряду, він ще не встиг подивитися відео. Водночас, Гончарук наголосив, що в України багато ворогів. Ситуацію часто інтерпретують таким чином, щоб показати президента у негативному контексті.

      Актуально: "Горіла хата": "Квартал" і всесвітньо відомий хор імені Верьовки позловтішалися над Гонтаревою

      Я неодноразово бачив справжню реакцію президента на історію з пожежою будинку Гонтаревої. Ця реакція була нормальна і людська. Він з цього не сміявся,
      – наголосив Гончарук.

      Водночас прем'єр наголосив, що радіти і сміятися з горя не вважає нормальною реакцією. Він відзначив, що у світі дуже багато сатиричних видань, у яких дуже різний стиль. Тому, за його словами, оцінювання гумору політиками – це "дурний тон".

      У нас демекратична держава і кожен має право жартувати як йому видається. Якщо б це була інша команда, а не команда "Кварталу", то ця подія пройшла би непоміченою,
      – зауважив глава уряду.

      Що за сандальний номер "Кварталу"?

      Черговий випуск шоу "Вечірній квартал" відзначився скандальною пародією. Комік Євген Кошовий разом з артистами національного хору імені Верьовки в пісні-пародії "Горіла хата" висміяли інцидент з підпалом будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

      Відповідне відео оприлюднене на офіційному ютуб-каналі "Кварталу". Як зауважив перед номером Степан Казанін, цю "яскраву подію" (підпал будинку Валерії Гонтаревої у селі Гореничі під Києвом) так широко обговорювало українське суспільство, що про неї навіть почали складати пісні.

      Реакції

      • Сама Гонтарева вже відреагувала на номер "95 кварталу". За її словами, таке неможливо уявити у цивілізованому суспільстві.Ексочільниця НБУ не відкинула можливість замовлення конкретного номера олігархом Ігорем Коломойським.
      • Міністр культури Володимир Бородянський попросив вибачення у Гонтаревої та заявив, що йому "соромно за хор Верьовки".
      • Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що такі жарти негативно впливають на інвестиційний клімат в Україні.

      А от Коломойському номер сподобався. Український олігарх навіть сказав: "Браво" після того, як подивився номер. Підозри Гонтарєвої Коломойський заперечує. Каже, що цього номеру в "Кварталу" не замовляв.

      Квартал виконав пісню про підпал будинку Гонтаревої: дивіться відео

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Горіла хата: скандал з 95 кварталом Квартал 95 Володимир Зеленський Валерія Гонтарева
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