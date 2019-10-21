Гончарук про скандальний номер "Кварталу": Радіти і сміятися з чужого горя ненормально

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував скандальний інцидент із номером студії "Квартал 95" про нещодавню пожежу у будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої.

За словами глави уряду, він ще не встиг подивитися відео. Водночас, Гончарук наголосив, що в України багато ворогів. Ситуацію часто інтерпретують таким чином, щоб показати президента у негативному контексті.

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Я неодноразово бачив справжню реакцію президента на історію з пожежою будинку Гонтаревої. Ця реакція була нормальна і людська. Він з цього не сміявся,

– наголосив Гончарук.

Водночас прем'єр наголосив, що радіти і сміятися з горя не вважає нормальною реакцією. Він відзначив, що у світі дуже багато сатиричних видань, у яких дуже різний стиль. Тому, за його словами, оцінювання гумору політиками – це "дурний тон".

У нас демекратична держава і кожен має право жартувати як йому видається. Якщо б це була інша команда, а не команда "Кварталу", то ця подія пройшла би непоміченою,

– зауважив глава уряду.

Що за сандальний номер "Кварталу"?

Черговий випуск шоу "Вечірній квартал" відзначився скандальною пародією. Комік Євген Кошовий разом з артистами національного хору імені Верьовки в пісні-пародії "Горіла хата" висміяли інцидент з підпалом будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

Відповідне відео оприлюднене на офіційному ютуб-каналі "Кварталу". Як зауважив перед номером Степан Казанін, цю "яскраву подію" (підпал будинку Валерії Гонтаревої у селі Гореничі під Києвом) так широко обговорювало українське суспільство, що про неї навіть почали складати пісні.

Реакції

Сама Гонтарева вже відреагувала на номер "95 кварталу". За її словами, таке неможливо уявити у цивілізованому суспільстві.Ексочільниця НБУ не відкинула можливість замовлення конкретного номера олігархом Ігорем Коломойським.

на номер "95 кварталу". За її словами, таке неможливо уявити у цивілізованому суспільстві.Ексочільниця НБУ не відкинула можливість замовлення конкретного номера олігархом Ігорем Коломойським. Міністр культури Володимир Бородянський попросив вибачення у Гонтаревої та заявив, що йому "соромно за хор Верьовки".

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що такі жарти негативно впливають на інвестиційний клімат в Україні.

А от Коломойському номер сподобався. Український олігарх навіть сказав: "Браво" після того, як подивився номер. Підозри Гонтарєвої Коломойський заперечує. Каже, що цього номеру в "Кварталу" не замовляв.

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