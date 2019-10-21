Гончарук о скандальном номере "Квартала": Радоваться и смеяться над чужим горем ненормально

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал скандальный инцидент с номером студии "Квартал 95" о недавнем пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

По словам главы правительства, он еще не успел посмотреть видео. В то же время, Гончарук отметил, что у Украины много врагов. Ситуацию часто интерпретируют таким образом, чтобы показать президента в негативном контексте.

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Я неоднократно видел настоящую реакцию президента на историю с пожаром дома Гонтаревой. Эта реакция была нормальная и человеческая. Он над этим не смеялся,

– отметил Гончарук.

В то же время премьер подчеркнул, что радоваться и смеяться над горем не считает нормальной реакцией. Он отметил, что в мире очень много сатирических изданий, у которых очень разный стиль. Поэтому, по его словам, оценивание юмора политиками – это "глупый тон".

У нас демократическое государство и каждый имеет право шутить как ему выдается. Если бы это была другая команда, а не команда "Квартала", то это событие прошло бы незамеченным,

– отметил глава правительства.

Что за сандальный номер "квартала"?

Очередной выпуск шоу "Вечерний квартал" отметился скандальной пародией. Комик Евгений Кошевой вместе с артистами национального хора имени Веревки в песне-пародии "Горела хата" высмеяли инцидент с поджогом дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Соответствующее видео обнародовано на официальном ютуб-канале "Квартала". Как отметил перед номером Степан Казанин, это "яркое событие" (поджог дома Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом) так широко обсуждало украинское общество, что о нем даже начали слагать песни.

Реакции

Сама Гонтарева уже отреагировала на номер "95 квартала". По ее словам, такое невозможно представить в цивилизованном обществе. Экс-глава НБУ не исключила возможность заказа конкретного номера олигархом Игорем Коломойским.

Министр культуры Владимир Бородянский попросил прощения у Гонтаревой и заявил, что ему "стыдно за хор Веревки".

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что такие шутки негативно влияют на инвестиционный климат в Украине.

А вот Коломойскому номер понравился. Украинский олигарх даже сказал: "Браво" после того, как посмотрел номер. Подозрения Гонтаревой Коломойский отрицает. Говорит, что этот номер у "Квартала" не заказывал.

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