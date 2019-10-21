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      Сором і ганьба, – реакція соцмереж на скандальний номер "Кварталу" про Гонтареву

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      Реакція соцмереж на скандальний номер "Кварталу" про Гонтареву
      Реакція соцмереж на скандальний номер "Кварталу" про Гонтареву / скріншот

      "95-й квартал", одним із засновником якого є Президент Володимир Зеленський, не оминув увагою нещодавню пожежу в будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої. Зокрема, у межах шоу "Вечірній квартал" актор Євген Кошовий разом із хором імені Верьовки виконав пісню "Горіла хата". Номер "Кварталу" викликав хвилю обурення в соцмережах. На виступ вже відреагували політики.

      Відповідне відео оприлюднене на офіційному ютуб-каналі "Кварталу". Як зауважив перед номером Степан Казанін, цю "яскраву подію" (підпал будинку Валерії Гонтаревої у селі Гореничі під Києвом) так широко обговорювало українське суспільство, що про неї навіть почали складати пісні.

      Актуально: "Горіла хата": "Квартал" і всесвітньо відомий хор імені Верьовки позловтішалися над Гонтаревою

      Починається твір з того, що "горіла хата, а в Лондоні жінка плакала" (зараз Гонтарева живе та працює в Лондоні – 24 канал). Також актори студії висміяли слова Гонтаревої про те, що до інциденту може бути причетним олігарх Ігор Коломойський.

      Завершується пісня простою "мораллю" – "хата згоріла від стида".

      "Квартал" виконав саркастичну пісню про підпал будинку Гонтаревої: дивіться відео

       

      Першою своє обурення висловила колишня віцеспікерка Ради та чинна парламентарка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. Вона наголосила, що легендарний хор, який співав "Реве та стогне" і нині відкриває сесії ВР Гімном України, тепер, без всякого зніяковіння, затягує сумнівні пародії. Наступний етап, за її словами – імовірно, частушки та сороміцькі пісні.

      Так втрачається репутація та ім‘я, напрацьоване роками. Бренд розчиняється в тупій пошлості. Я тепер категорично виступатиму проти того, щоб хор імені Верьовки закривав нинішню сесію ВР і відкривав наступну. Цей колектив цієї каденції і за цього керівництва втратили на це моральне право. Нехай і далі тепер підспівують "Кварталу,
      – з обуренням заявила вона, додавши, що більше на концерти хору не піде.

      Крім того, Геращенко повідомила, що вона разом із колегами з "Європейської солідарності" готують відповідний лист на ім’я спікера парламенту Дмитра Разумкова.

      Сама Гонтарева також відреагувала на номер "95 кварталу". За її словами, таке неможливо уявити у цивілізованому суспільстві. Ексочільниця НБУ не відкинула можливість замовлення конкретного номера олігархом Ігорем Коломойським.

      До теми: "Це сором": Гонтарєва прокоментувала номер "Кварталу", в якому висміяли підпал її будинку

      Це сором! Насміхатися над людським горем. Таке неможливо уявити у цивілізованому суспільстві... Щодо цинізму "95-го Кварталу" – сумнівів давно нема. Але участь у цьому народного хору, це вже сором для всієї країни,
      – заявила вона.

      Міністр культури Володимир Бородянський попросив вибачення у Гонтаревої та заявив, що йому "соромно за хор Верьовки".

      Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що такі жарти негативно впливають на інвестиційний клімат в Україні.

      За його словами, більшість зовнішніх інвесторів сприймають Гонтареву як відому реформаторку.

      Також вони не розуміють наскільки сьогоднішня влада є незалежною від Коломойського та інших олігархів. "95 квартал" асоціюється з владою,
      – підкреслив Милованов.

      Міністр також наголосив, що на думку зовнішніх спостерігачів, Гонтарева знаходиться під тиском Коломойського через рішення щодо Приватбанку.

      Народний депутат та лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук різко відреагував на ситуацію із участю хору імені Григорія Верьовки в скандальному номері "95 кварталу".

      Реакція: Неприємна ситуація, – керівник хору імені Верьовки прокоментував участь у номері "Кварталу"

      Участь хору Вакарчук назвав "дном", про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

      А от Коломойському номер сподобався. Український олігарх навіть сказав: "Браво" після того, як подивився номер. Підозри Гонтарєвої Коломойський заперечує. Каже, що цього номеру в "Кварталу" не замовляв.

      Коломойський спочатку сказав, що не бачив номер, утім, після запитань журналістів пообіцяв подивитися і зрештою відповів: "Браво!", – та додав, що номер йому "дуже сподобався".

      З приводу того, що "згоріла від сорому",
      – уточнив він.

      Після питання журналістки чи сподобалась йому саме ця фраза, Коломойський відповів: "ну звичайно!". Він також додав, що ще більше йому сподобалася фраза "Валерія думає на Валерича".

      На запитання про те, чи не вважає він це насміханням над людським горем, Коломойський відповів, що ні.

      Так не останнє ж майно згоріло. Що тільки у неї хата згоріла? А скільки на Донбасі хат згоріло?
      – зазначив олігарх.

      На запитання про те, чи сподобається йому, якщо "Квартал" жартуватиме про спалені на Донбасі будинки, Коломойський відповів: "Коли вони будуть жартувати – будемо розмовляти. А ми ж зараз говоримо в контексті підпалу будинку Валерії Гонтаревої. Маніпуляціями тільки не займайтесь".

      Окрім того Коломойський відкидає закиди про те, що номер студії "Кварталу 95" про підпал будинку Гонтаревої міг замовити саме він до її Дня народження 20 жовтня. За його словами, він не брав і не бере участі у створенні контенту "Кварталу 95", тим більше на честь Дня народження Гонтаревої. 

      Автори інших постів теж висловили обурення цим номером. Однак деякі з них не забули нагадати, що гумор "Кварталу 95" ніколи не відрізнявся особливою інтелектуальністю. І звернули увагу, що глядачі в залі сприйняли пісню про Гонтареву цілком прихильно.

      Водночас, блогер Sergii Naumovych згадав про передвиборчий "жарт" із збиттям Зеленського вантажівкою. 

      Журналіст-розслідувач Денис Бігус зауважує на нещодавній заяві Олени Кравець, що президент Зеленський все ще вичитує жарти "Кварталу". 
       
      Що відомо про підпал будинку Гонтаревої та інші напади на неї

      Заміський дачний маєток родини Гонтаревих у селі Гореничі невідомі підпалили уночі проти 17 вересня. У цей час у будівлі нікого не було, тому ніхто не постраждав.

      Попри те, що Гонтарева проживає та працює зараз у Лондоні, першою про підпал повідомила саме вона. За словами ексголови НБУ, у дім кинули пляшку із запальною сумішшю. Також вона додала, що будівля згоріла дощенту. Підпал вона пов'язує з переслідуваннями проти неї.

      Перед цим, на початку вересня у Лондоні Гонтареву на пішохідному переході збив автомобіль. За деякий час колишня очільниця НБУ вже заявила, що машину її невістки та повної тезки спалили.

      Зауважимо, що всі ці події відбуваються на тлі викликів Гонтаревої до ГПУ та ДБР, а також обшуків у її українських помешканнях. Гонтарева є підозрюваною у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича.

      Ще один резонансний номер: Богдан не винен: актор "Кварталу" спародіював нашіптування на вушко Зеленському – фото

      До слова, раніше акторка "Кварталу" Олена Кравець напівжартома зізналася, що президент Володимир Зеленський не видалився із жодної їхньої групи у соцмережах, і "навіть іноді там пише".

      "По-перше, Вова все перевіряє. Він вичитує тексти. По-друге, ну ми ж думаємо, що говоримо", – підкреслювала вона.

      Що відомо про хор імені Верьовки?Його повна назва – Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки. Хор було засновано у 1943 році в Харкові. Організатором і першим керівником колективу був Григорій Верьовка. У 1965 році хору було присвоєно ім’я його засновника. Основу репертуару становлять український фольклор, пісні й танці інших народів, а також твори українських композиторів.

      За радянських часів хор презентував українське мистецтво, окрім міст СРСР, також у Румунії, Польщі, Фінляндії, Бельгії, Люксембурзі, Німеччині, Югославії тощо. Вже після здобуття Україною Незалежності хор традиційно є учасником великих українських державних заходів. Також він виступав, зокрема, у Мексиці, Канаді, Франції, Швейцарії, Росії та Білорусі. У своєму доробку колектив має багато національних і міжнародних відзнак.

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Валерія Гонтарева Горіла хата: скандал з 95 кварталом Квартал 95 Ігор Коломойський Володимир Зеленський Мережа
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