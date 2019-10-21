Сором і ганьба, – реакція соцмереж на скандальний номер "Кварталу" про Гонтареву

"95-й квартал", одним із засновником якого є Президент Володимир Зеленський, не оминув увагою нещодавню пожежу в будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої. Зокрема, у межах шоу "Вечірній квартал" актор Євген Кошовий разом із хором імені Верьовки виконав пісню "Горіла хата". Номер "Кварталу" викликав хвилю обурення в соцмережах. На виступ вже відреагували політики.

Відповідне відео оприлюднене на офіційному ютуб-каналі "Кварталу". Як зауважив перед номером Степан Казанін, цю "яскраву подію" (підпал будинку Валерії Гонтаревої у селі Гореничі під Києвом) так широко обговорювало українське суспільство, що про неї навіть почали складати пісні.

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Починається твір з того, що "горіла хата, а в Лондоні жінка плакала" (зараз Гонтарева живе та працює в Лондоні – 24 канал). Також актори студії висміяли слова Гонтаревої про те, що до інциденту може бути причетним олігарх Ігор Коломойський.

Завершується пісня простою "мораллю" – "хата згоріла від стида".

"Квартал" виконав саркастичну пісню про підпал будинку Гонтаревої: дивіться відео

Першою своє обурення висловила колишня віцеспікерка Ради та чинна парламентарка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. Вона наголосила, що легендарний хор, який співав "Реве та стогне" і нині відкриває сесії ВР Гімном України, тепер, без всякого зніяковіння, затягує сумнівні пародії. Наступний етап, за її словами – імовірно, частушки та сороміцькі пісні.

Так втрачається репутація та ім‘я, напрацьоване роками. Бренд розчиняється в тупій пошлості. Я тепер категорично виступатиму проти того, щоб хор імені Верьовки закривав нинішню сесію ВР і відкривав наступну. Цей колектив цієї каденції і за цього керівництва втратили на це моральне право. Нехай і далі тепер підспівують "Кварталу,

– з обуренням заявила вона, додавши, що більше на концерти хору не піде.

Крім того, Геращенко повідомила, що вона разом із колегами з "Європейської солідарності" готують відповідний лист на ім’я спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Сама Гонтарева також відреагувала на номер "95 кварталу". За її словами, таке неможливо уявити у цивілізованому суспільстві. Ексочільниця НБУ не відкинула можливість замовлення конкретного номера олігархом Ігорем Коломойським.

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Це сором! Насміхатися над людським горем. Таке неможливо уявити у цивілізованому суспільстві... Щодо цинізму "95-го Кварталу" – сумнівів давно нема. Але участь у цьому народного хору, це вже сором для всієї країни,

– заявила вона.

Міністр культури Володимир Бородянський попросив вибачення у Гонтаревої та заявив, що йому "соромно за хор Верьовки".

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що такі жарти негативно впливають на інвестиційний клімат в Україні.

За його словами, більшість зовнішніх інвесторів сприймають Гонтареву як відому реформаторку.

Також вони не розуміють наскільки сьогоднішня влада є незалежною від Коломойського та інших олігархів. "95 квартал" асоціюється з владою,

– підкреслив Милованов.

Міністр також наголосив, що на думку зовнішніх спостерігачів, Гонтарева знаходиться під тиском Коломойського через рішення щодо Приватбанку.