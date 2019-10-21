Стыд и позор, – реакция соцсетей на скандальный номер "Квартала" про Гонтареву

"95-й квартал", одним из учредителем которого является Президент Владимир Зеленский, не обошел вниманием недавний пожар в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. В частности, в рамках шоу "Вечерний квартал" актер Евгений Кошевой вместе с хором имени Веревки исполнил песню "Горела хата". Номер "Квартала" вызвал волну возмущения в соцсетях. На выступление уже отреагировали политики.

Соответствующее видео обнародовано на официальном ютуб-канале "Квартала". Как отметил перед номером Степан Казанин, это "яркое событие" (поджог дома Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом) так широко обсуждало украинское общество, что о нем даже начали слагать песни.

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Начинается произведение с того, что "горела хата, а в Лондоне женщина плакала" (сейчас Гонтарева живет и работает в Лондоне – 24 канал). Также актеры студии высмеяли слова Гонтаревой о том, что к инциденту может быть причастен олигарх Игорь Коломойский.

Завершается песня простой "моралью" – "хата сгорела от стыда".

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Первой свое возмущение выразила бывшая вице-спикер Рады и действующий парламентарий от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. Она подчеркнула, что легендарный хор, который пел "Реве та стогне" и ныне открывает сессии ВР Гимном Украины, теперь, без всякого смущения, затягивает сомнительные пародии. Следующий этап, по ее словам – вероятно, частушки и похабные песни.

Так теряется репутация и имя, наработанное годами. Бренд растворяется в тупой пошлости. Я теперь категорически буду выступать против того, чтобы хор имени Веревки закрывал нынешнюю сессию ВР и открывал следующую. Этот коллектив этой каденции и при этом руководстве потерял на это моральное право. Пусть и дальше теперь подпевают "Кварталу",

– с возмущением заявила она, добавив, что больше на концерты хора не пойдет.

Кроме того, Геращенко сообщила, что она вместе с коллегами из "Европейской солидарности" готовят соответствующее письмо на имя спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Сама Гонтарева также отреагировала на номер "95 квартала". По ее словам, такое невозможно представить в цивилизованном обществе. Экс-глава НБУ не исключила возможность заказа конкретного номера олигархом Игорем Коломойским.

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Это стыд! Насмехаться над человеческим горем. Такое невозможно представить в цивилизованном обществе... Что касается цинизма "95-го Квартала" – сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны,

– заявила она.

Министр культуры Владимир Бородянский попросил прощения у Гонтаревой и заявил, что ему "стыдно за хор Веревки".

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов

считает, что такие шутки негативно влияют на инвестиционный климат в Украине.

По его словам, большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как известного реформатора.

Также они не понимают насколько сегодняшняя власть независима от Коломойского и других олигархов. "95 квартал" ассоциируется с властью,

– подчеркнул Милованов.

Министр также отметил, что по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением Коломойского из-за решения по Приватбанку.