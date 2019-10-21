Стыд и позор, – реакция соцсетей на скандальный номер "Квартала" про Гонтареву

Соответствующее видео обнародовано на официальном ютуб-канале "Квартала". Как отметил перед номером Степан Казанин, это "яркое событие" (поджог дома Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом) так широко обсуждало украинское общество, что о нем даже начали слагать песни.
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Начинается произведение с того, что "горела хата, а в Лондоне женщина плакала" (сейчас Гонтарева живет и работает в Лондоне – 24 канал). Также актеры студии высмеяли слова Гонтаревой о том, что к инциденту может быть причастен олигарх Игорь Коломойский.
Завершается песня простой "моралью" – "хата сгорела от стыда".
"Квартал" выполнил саркастическую песню о поджоге дома Гонтаревой: смотрите видео
Первой свое возмущение выразила бывшая вице-спикер Рады и действующий парламентарий от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. Она подчеркнула, что легендарный хор, который пел "Реве та стогне" и ныне открывает сессии ВР Гимном Украины, теперь, без всякого смущения, затягивает сомнительные пародии. Следующий этап, по ее словам – вероятно, частушки и похабные песни.
Так теряется репутация и имя, наработанное годами. Бренд растворяется в тупой пошлости. Я теперь категорически буду выступать против того, чтобы хор имени Веревки закрывал нынешнюю сессию ВР и открывал следующую. Этот коллектив этой каденции и при этом руководстве потерял на это моральное право. Пусть и дальше теперь подпевают "Кварталу",
– с возмущением заявила она, добавив, что больше на концерты хора не пойдет.
Кроме того, Геращенко сообщила, что она вместе с коллегами из "Европейской солидарности" готовят соответствующее письмо на имя спикера парламента Дмитрия Разумкова.
Сама Гонтарева также отреагировала на номер "95 квартала". По ее словам, такое невозможно представить в цивилизованном обществе. Экс-глава НБУ не исключила возможность заказа конкретного номера олигархом Игорем Коломойским.
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Это стыд! Насмехаться над человеческим горем. Такое невозможно представить в цивилизованном обществе... Что касается цинизма "95-го Квартала" – сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны,
– заявила она.
Министр культуры Владимир Бородянский попросил прощения у Гонтаревой и заявил, что ему "стыдно за хор Веревки".
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов
считает, что такие шутки негативно влияют на инвестиционный климат в Украине.
По его словам, большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как известного реформатора.
Также они не понимают насколько сегодняшняя власть независима от Коломойского и других олигархов. "95 квартал" ассоциируется с властью,
– подчеркнул Милованов.
Министр также отметил, что по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением Коломойского из-за решения по Приватбанку.
Народный депутат и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук резко отреагировал на ситуацию с участием хора имени Григория Веревки в скандальном номере "95 квартала".
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Участие хора Вакарчук назвал "дном", об этом он написал на своей странице в фейсбук.
А вот Коломойскому номер понравился. Украинский олигарх даже сказал: "Браво" после того, как посмотрел номер. Подозрения Гонтаревой Коломойский отрицает. Говорит, что этот номер у "Квартала" не заказывал.
Коломойский сначала сказал, что не видел номер, впрочем, после вопросов журналистов пообещал посмотреть и наконец ответил: "Браво!", – и добавил, что номер ему "очень понравился".
По поводу того, что "сгорела от стыда",
– уточнил он.
После вопроса журналистки понравилась ли ему именно эта фраза, Коломойский ответил: "ну конечно!". Он также добавил, что еще больше ему понравилась фраза "Валерия думает на Валерича".
На вопрос о том, не считает ли он это насмеханием над человеческим горем, Коломойский ответил, что нет.
Так не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?
– отметил олигарх.
На вопрос о том, понравится ли ему, если "Квартал" будет шутить о сожженных на Донбассе домах, Коломойский ответил: "Когда они будут шутить – будем разговаривать. А мы же сейчас говорим в контексте поджога дома Валерии Гонтаревой. Манипуляциями только не занимайтесь".
Кроме того Коломойский отвергает упреки в том, что номер студии "Квартала 95" о поджоге дома Гонтаревой мог заказать именно он к ее Дню рождения 20 октября. По его словам, он не принимал и не участвует в создании контента "Квартала 95", тем более в честь Дня рождения Гонтаревой.
Авторы других постов тоже выразили возмущение этим номером. Однако некоторые из них не преминули напомнить, что юмор "Квартала 95" никогда не отличался особой интеллектуальностью. И обратили внимание, что зрители в зале восприняли песню о Гонтаревой вполне благосклонно.
В то же время, блогер Sergii Naumovych вспомнил предвыборную "шутку" со збиванием Зеленского грузовиком.
Журналист-расследователь Денис Бигус отмечает на недавнем заявлении Елены Кравец, что президент Зеленский все еще вычитывает шутки "квартала".
Загородное дачное имение семьи Гонтаревых в селе Гореничи неизвестные подожгли ночью против 17 сентября. В это время в здании никого не было, поэтому никто не пострадал.
Несмотря на то, что Гонтарева проживает и работает сейчас в Лондоне, первой о поджоге сообщила именно она. По словам экс-главы НБУ, в дом бросили бутылку с зажигательной смесью. Также она добавила, что здание сгорело дотла. Поджог она связывает с преследованиями против нее.
Перед этим, в начале сентября в Лондоне Гонтареву на пешеходном переходе сбил автомобиль. Через некоторое время бывшая глава НБУ заявила, что машину ее невестки и полной тезки сожгли.
Заметим, что все эти события происходят на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, а также обысков в ее украинских жилищах. Гонтарева является подозреваемой по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича.
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К слову, ранее актриса "Квартала" Елена Кравец полушутя призналась, что президент Владимир Зеленский не удалился ни из одной их группы в соцсетях, и "даже иногда там пишет".
"Во-первых, Вова все проверяет. Он вычитывает тексты. Во-вторых, ну мы же думаем, что говорим", – подчеркивала она.
Что известно о хоре имени Веревки?Его полное название – Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки. Хор был основан в 1943 году в Харькове. Организатором и первым руководителем коллектива был Григорий Веревка. В 1965 году хору было присвоено имя его основателя. Основу репертуара составляют украинский фольклор, песни и танцы других народов, а также произведения украинских композиторов.
В советское время хор презентовал украинское искусство, кроме городов СССР, также в Румынии, Польше, Финляндии, Бельгии, Люксембурге, Германии, Югославии и так далее. Уже после обретения Украиной Независимости хор традиционно является участником крупных государственных мероприятий. Также он выступал, в частности, в Мексике, Канаде, Франции, Швейцарии, России и Беларуси. В своем активе коллектив имеет много национальных и международных наград.