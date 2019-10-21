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      Стыд и позор, – реакция соцсетей на скандальный номер "Квартала" про Гонтареву

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      Реакция соцсетей на скандальный номер "Квартала" про Гонтареву
      Реакция соцсетей на скандальный номер "Квартала" про Гонтареву / скриншот

      "95-й квартал", одним из учредителем которого является Президент Владимир Зеленский, не обошел вниманием недавний пожар в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. В частности, в рамках шоу "Вечерний квартал" актер Евгений Кошевой вместе с хором имени Веревки исполнил песню "Горела хата". Номер "Квартала" вызвал волну возмущения в соцсетях. На выступление уже отреагировали политики.

      Соответствующее видео обнародовано на официальном ютуб-канале "Квартала". Как отметил перед номером Степан Казанин, это "яркое событие" (поджог дома Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом) так широко обсуждало украинское общество, что о нем даже начали слагать песни.

      Актуально: "Горела хата": "Квартал" и всемирно известный хор имени Веревки позлорадствовали над Гонтаревой

      Начинается произведение с того, что "горела хата, а в Лондоне женщина плакала" (сейчас Гонтарева живет и работает в Лондоне – 24 канал). Также актеры студии высмеяли слова Гонтаревой о том, что к инциденту может быть причастен олигарх Игорь Коломойский.

      Завершается песня простой "моралью" – "хата сгорела от стыда".

      "Квартал" выполнил саркастическую песню о поджоге дома Гонтаревой: смотрите видео

       

      Первой свое возмущение выразила бывшая вице-спикер Рады и действующий парламентарий от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. Она подчеркнула, что легендарный хор, который пел "Реве та стогне" и ныне открывает сессии ВР Гимном Украины, теперь, без всякого смущения, затягивает сомнительные пародии. Следующий этап, по ее словам – вероятно, частушки и похабные песни.

      Так теряется репутация и имя, наработанное годами. Бренд растворяется в тупой пошлости. Я теперь категорически буду выступать против того, чтобы хор имени Веревки закрывал нынешнюю сессию ВР и открывал следующую. Этот коллектив этой каденции и при этом руководстве потерял на это моральное право. Пусть и дальше теперь подпевают "Кварталу",
      – с возмущением заявила она, добавив, что больше на концерты хора не пойдет.

      Кроме того, Геращенко сообщила, что она вместе с коллегами из "Европейской солидарности" готовят соответствующее письмо на имя спикера парламента Дмитрия Разумкова.

      Сама Гонтарева также отреагировала на номер "95 квартала". По ее словам, такое невозможно представить в цивилизованном обществе. Экс-глава НБУ не исключила возможность заказа конкретного номера олигархом Игорем Коломойским.

      К теме: "Это стыд": Гонтарева прокомментировала номер "Квартала", в котором высмеяли поджог ее дома

      Это стыд! Насмехаться над человеческим горем. Такое невозможно представить в цивилизованном обществе... Что касается цинизма "95-го Квартала" – сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны,
      – заявила она.

      Министр культуры Владимир Бородянский попросил прощения у Гонтаревой и заявил, что ему "стыдно за хор Веревки".

      Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов
      считает, что такие шутки негативно влияют на инвестиционный климат в Украине.

      По его словам, большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как известного реформатора.

      Также они не понимают насколько сегодняшняя власть независима от Коломойского и других олигархов. "95 квартал" ассоциируется с властью,
      – подчеркнул Милованов.

      Министр также отметил, что по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением Коломойского из-за решения по Приватбанку.

      Народный депутат и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук резко отреагировал на ситуацию с участием хора имени Григория Веревки в скандальном номере "95 квартала".

      Реакция: Неприятная ситуация, – руководитель хора имени Веревки прокомментировал участие в номере "Квартала"

      Участие хора Вакарчук назвал "дном", об этом он написал на своей странице в фейсбук.

      А вот Коломойскому номер понравился. Украинский олигарх даже сказал: "Браво" после того, как посмотрел номер. Подозрения Гонтаревой Коломойский отрицает. Говорит, что этот номер у "Квартала" не заказывал.

      Коломойский сначала сказал, что не видел номер, впрочем, после вопросов журналистов пообещал посмотреть и наконец ответил: "Браво!", – и добавил, что номер ему "очень понравился".

      По поводу того, что "сгорела от стыда",
      – уточнил он.

      После вопроса журналистки понравилась ли ему именно эта фраза, Коломойский ответил: "ну конечно!". Он также добавил, что еще больше ему понравилась фраза "Валерия думает на Валерича".

      На вопрос о том, не считает ли он это насмеханием над человеческим горем, Коломойский ответил, что нет.

      Так не последнее же имущество сгорело. Что только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?
      – отметил олигарх.

      На вопрос о том, понравится ли ему, если "Квартал" будет шутить о сожженных на Донбассе домах, Коломойский ответил: "Когда они будут шутить – будем разговаривать. А мы же сейчас говорим в контексте поджога дома Валерии Гонтаревой. Манипуляциями только не занимайтесь".

      Кроме того Коломойский отвергает упреки в том, что номер студии "Квартала 95" о поджоге дома Гонтаревой мог заказать именно он к ее Дню рождения 20 октября. По его словам, он не принимал и не участвует в создании контента "Квартала 95", тем более в честь Дня рождения Гонтаревой.

      Авторы других постов тоже выразили возмущение этим номером. Однако некоторые из них не преминули напомнить, что юмор "Квартала 95" никогда не отличался особой интеллектуальностью. И обратили внимание, что зрители в зале восприняли песню о Гонтаревой вполне благосклонно.

      В то же время, блогер Sergii Naumovych вспомнил предвыборную "шутку" со збиванием Зеленского грузовиком.

      Журналист-расследователь Денис Бигус отмечает на недавнем заявлении Елены Кравец, что президент Зеленский все еще вычитывает шутки "квартала".
       
       

      Что известно о поджоге дома Гонтаревой и других нападениях на нее

      Загородное дачное имение семьи Гонтаревых в селе Гореничи неизвестные подожгли ночью против 17 сентября. В это время в здании никого не было, поэтому никто не пострадал.

      Несмотря на то, что Гонтарева проживает и работает сейчас в Лондоне, первой о поджоге сообщила именно она. По словам экс-главы НБУ, в дом бросили бутылку с зажигательной смесью. Также она добавила, что здание сгорело дотла. Поджог она связывает с преследованиями против нее.

      Перед этим, в начале сентября в Лондоне Гонтареву на пешеходном переходе сбил автомобиль. Через некоторое время бывшая глава НБУ заявила, что машину ее невестки и полной тезки сожгли.

      Заметим, что все эти события происходят на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, а также обысков в ее украинских жилищах. Гонтарева является подозреваемой по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича.

      Еще один резонансный номер: Богдан не виноват: актер "Квартала" спародировал нашептывание на ушко Зеленскому – фото

      К слову, ранее актриса "Квартала" Елена Кравец полушутя призналась, что президент Владимир Зеленский не удалился ни из одной их группы в соцсетях, и "даже иногда там пишет".

      "Во-первых, Вова все проверяет. Он вычитывает тексты. Во-вторых, ну мы же думаем, что говорим", – подчеркивала она.

      Что известно о хоре имени Веревки?Его полное название – Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки. Хор был основан в 1943 году в Харькове. Организатором и первым руководителем коллектива был Григорий Веревка. В 1965 году хору было присвоено имя его основателя. Основу репертуара составляют украинский фольклор, песни и танцы других народов, а также произведения украинских композиторов.

      В советское время хор презентовал украинское искусство, кроме городов СССР, также в Румынии, Польше, Финляндии, Бельгии, Люксембурге, Германии, Югославии и так далее. Уже после обретения Украиной Независимости хор традиционно является участником крупных государственных мероприятий. Также он выступал, в частности, в Мексике, Канаде, Франции, Швейцарии, России и Беларуси. В своем активе коллектив имеет много национальных и международных наград.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Скандал с "95 кварталом" Валерия Гонтарева Квартал 95 Игорь Коломойский Сеть
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