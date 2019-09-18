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      Коломойский собирается судиться с Гонтаревой

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      Коломойский будет судиться с Гонтаревой
      Коломойский будет судиться с Гонтаревой / Коллаж 24 канала

      Олигарх Игорь Коломойский собирается судиться с экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой.

      Он рассказал изданию LB, что сейчас консультируется с юристами. "Мы на стадии предсудебной подготовки", – сказал олигарх.

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      Коломойский уточнил, что речь идет о защите чести и достоинства в украинских судах.

      Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней по другим судам бегать буду,
      – сказал олигарх.

      В ночь на 17 сентября сгорел загородный дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Она подозревает, что это дело рук Игоря Коломойского. Пока главной версией правоохранителей является поджог. Они уже открыли уголовное производство по факту этого инцидента. Примечательно, что на пепелище следователи нашли светошумовую ракету. Ее уже передали на экспертизу.

      Кстати, Гонтарева заявляла, что на протяжении последних 5 лет ей угрожали неоднократно.

      Как выглядит дом Гонтаревой после пожара – смотрите здесь.

      Какие несчастья случались с Гонтаревой в последнее время?Сначала бывшую главу Нацбанка в Лондоне на пешеходном переходе сбила машина. Потом женщина пожаловалась на то, что машину ее невестки и полной тезки сожгли, теперь – пожар в доме под Киевом. Все это происходит на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, обысков в ее украинских домах и заявлений самого политика об угрозах со стороны Коломойского.

      Валерія Гонтарева
      Нападения на Гонтареву и ее родных / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Пожар Судьи Игорь Коломойский Валерия Гонтарева Поджог дома Гонтаревой
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