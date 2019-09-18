Коломойський збирається судитися з Гонтаревою

Олігарх Ігор Коломойський збирається судитися з ексголовою Нацбанку Валерією Гонтаревою.

Він розповів виданню LB, що наразі консультується з юристами. "Ми на стадії передсудової підготовки", – сказав олігарх.

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Коломойський уточнив, що мова йде про захист честі і гідності в українських судах.

Звичайно, вона ж громадянка України, чого я за нею по інших судах бігати буду,

– сказав олігарх.

У ніч проти 17 вересня згорів заміський будинок ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої. Вона підозрює, що це справа рук Ігоря Коломойського. Наразі головною версією правоохоронців є підпал. Вони вже відкрили кримінальне провадження за фактом цього інциденту. Примітно, що на згарищі слідчі знайшли світло-шумову ракету. Її вже передали на експертизу.

До речі, Гонтарева заявляла, що упродовж останніх 5 років їй погрожували неодноразово.

Як виглядає дім Гонтаревої після пожежі – дивіться тут.

Які нещастя траплялися з Гонтаревою останнім часом?Спочатку колишню очільницю Нацбанку у Лондоні на пішохідному переході збила автівка. Потім жінка поскаржилась на те, що машину її невістки та повної тезки спалили, тепер – пожежа у маєтку під Києвом. Все це відбувається на тлі викликів Гонтаревої до ГПУ та ДБР, обшуків у її українських помешканнях та заяв самої політикині про погрози з боку Коломойського.



Напади на Гонтареву та її рідних / Інфографіка 24 каналу