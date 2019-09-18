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      Коломойський збирається судитися з Гонтаревою

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      Коломойський буде судитися з Гонтаревою
      Коломойський буде судитися з Гонтаревою / Колаж 24 каналу

      Олігарх Ігор Коломойський збирається судитися з ексголовою Нацбанку Валерією Гонтаревою.

      Він розповів виданню LB, що наразі консультується з юристами. "Ми на стадії передсудової підготовки", – сказав олігарх.

      Читайте також: Що пов'язує Коломойського та Гонтареву: відповідь політолога

      Коломойський уточнив, що мова йде про захист честі і гідності в українських судах.

      Звичайно, вона ж громадянка України, чого я за нею по інших судах бігати буду,
      – сказав олігарх.

      У ніч проти 17 вересня згорів заміський будинок ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої. Вона підозрює, що це справа рук Ігоря Коломойського. Наразі головною версією правоохоронців є підпал. Вони вже відкрили кримінальне провадження за фактом цього інциденту. Примітно, що на згарищі слідчі знайшли світло-шумову ракету. Її вже передали на експертизу.

      До речі, Гонтарева заявляла, що упродовж останніх 5 років їй погрожували неодноразово.

      Як виглядає дім Гонтаревої після пожежі – дивіться тут.

      Які нещастя траплялися з Гонтаревою останнім часом?Спочатку колишню очільницю Нацбанку у Лондоні на пішохідному переході збила автівка. Потім жінка поскаржилась на те, що машину її невістки та повної тезки спалили, тепер – пожежа у маєтку під Києвом. Все це відбувається на тлі викликів Гонтаревої до ГПУ та ДБР, обшуків у її українських помешканнях та заяв самої політикині про погрози з боку Коломойського.

      Валерія Гонтарева
      Напади на Гонтареву та її рідних / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Судді Пожежа Ігор Коломойський Валерія Гонтарева Підпал будинку Гонтаревої
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