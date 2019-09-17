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      Підпал будинку Гонтаревої: як виглядає її дім після пожежі – фото

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      Будинок Гонтаревої після пожежі
      Будинок Гонтаревої після пожежі / 24 канал

      Заміський будинок сім’ї Гонтаревих зайнявся в ніч на 17 вересня. Головною версією виникнення пожежі вважають підпал. Хоч сама Гонтарева заявила, що маєток вигорів до тла, пожежникам все ж частково вдалося його врятувати.

      Журналісти 24 каналу побували на місці інциденту. Ось як виглядає заміський будинок Валерії Гонтаревої у селі Гореничі, що на Київщині, після підпалу.

      Основне: Підпал будинку Гонтаревої: що відомо на цей момент – фото і відео

      дім Гонтарева пожежа
      будинок Гонтарева пожежа
      Маєток Гонтаревих під Києвом після пожежі/ фото Єлизавети Герасим'юк, 24 канал

      Що ще відомо про цю будівлю?Елітний заміський будинок був зареєстрований на чоловіка Валерії Гонтаревої, Олега. Маєток мав площу 316 метрів квадратних і був побудований у японському стилі.
      Гонтарева будинок
      Так дачний комплекс Гонтаревих під Києвом виглядав до пожежі

      У будівлі зараз ніхто не проживає. Сама Валерія Гонтарева живе і працює у Лондоні.

      Цікаво, що дачний маєток завжди пильнували 6 охоронців, проте у злощасну ніч на чергування прийшов лише один. Він чув на території будинку гуркіт та викликав пожежників, коли побачив перші осередки займання. Правоохоронці на камерах відеоспостереження також помітили невідомого чоловіка, що перелазив через огорожу маєтку близько 3 ночі. 

      Гонтарева будинок пожежа
      Гонтарева будинок пожежа
      Дача Гонтаревої після пожежі/ фото Єлизавети Герасим'юк, 24 канал

      blog_ava
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      Теги: Новини України Підпал будинку Гонтаревої Валерія Гонтарева Елітна нерухомість Пожежа
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