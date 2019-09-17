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      Поджог дома Гонтаревой: как выглядит ее дом после пожара – фото

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      Дом Гонтаревой после пожара
      Дом Гонтаревой после пожара / 24 канал

      Загородный дом семьи Гонтаревых загорелся в ночь на 17 сентября. Главной версией возникновения пожара считают поджог. Хоть сама Гонтарева заявила, что особняк выгорело до тла, пожарным все же частично удалось его спасти.

      Журналисты 24 канала побывали на месте инцидента. Вот как выглядит загородный дом Валерии Гонтаревой в селе Гореничи Киевской области после поджога.

       Основное: Поджог дома Гонтаревой: что известно на этот момент – фото и видео

      дім Гонтарева пожежа
      будинок Гонтарева пожежа
      Особняк Гонтаревых

      под Киевом после пожара/ фото Елизаветы Герасимьюк, 24 канал

      Что еще известно об этом здании?
      Элитный загородный дом был зарегистрирован на мужа Валерии Гонтаревой, Олега. Особняк имел площадь 316 метров квадратных и был построен в японском стиле.Гонтарева будинок
      Так дачный комплекс Гонтаревых под Киевом выглядел до пожара

      В здании сейчас никто не проживает. Сама Валерия Гонтарева живет и работает в Лондоне.

      Интересно, что за дачным зданием всегда следили за 6 охранников, однако в злополучную ночь на дежурство пришел лишь один. Он слышал на территории дома грохот и вызвал пожарных, когда увидел первые очаги возгорания. Правоохранители на камерах видеонаблюдения также заметили неизвестного мужчину, который перелезал через ограду поместья около 3 ночи.

      Гонтарева будинок пожежа
      Гонтарева будинок пожежа
      Дача Гонтаревой после пожара/ фото Елизаветы Герасимьюк, 24 канал

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Пожар Валерия Гонтарева Поджог дома Гонтаревой Елитная недвижемость
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