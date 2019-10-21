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      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА
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      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      Дно, – Вакарчук коротко прокоментував скандал із "Кварталом 95" і Гонтаревою

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      Історія з Кварталом і хором – дно. Крапка, – Вакарчук
      Історія з Кварталом і хором – дно. Крапка, – Вакарчук / 24 канал

      Народний депутат та лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук різко відреагував на ситуацію із участю хору імені Григорія Верьовки в скандальному номері "95 кварталу" .

      Участь хору Вакарчук назвав "дном", про це він написав на своїй фейсбук-сторінці. 

      Реакція: Неприємна ситуація, – керівник хору імені Верьовки прокоментував участь у номері "Кварталу"

      "Історія з Кварталом і хором – дно. Крапка", – написав Вакарчук.

      Що за сандальний номер "Кварталу"?

      Черговий випуск шоу "Вечірній квартал" відзначився скандальною пародією. Комік Євген Кошовий разом з артистами національного хору імені Верьовки в пісні-пародії "Горіла хата" висміяли інцидент з підпалом будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

      Відповідне відео оприлюднене на офіційному ютуб-каналі "Кварталу". Як зауважив перед номером Степан Казанін, цю "яскраву подію" (підпал будинку Валерії Гонтаревої у селі Гореничі під Києвом) так широко обговорювало українське суспільство, що про неї навіть почали складати пісні.

      Реакції

      • Сама Гонтарева вже відреагувала на номер "95 кварталу". За її словами, таке неможливо уявити у цивілізованому суспільстві.Ексочільниця НБУ не відкинула можливість замовлення конкретного номера олігархом Ігорем Коломойським. 
      • Міністр культури Володимир Бородянський попросив вибачення у Гонтаревої та заявив, що йому "соромно за хор Верьовки".
      • Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що такі жарти негативно впливають на інвестиційний клімат в Україні.

      А от Коломойському номер сподобався. Український олігарх навіть сказав: "Браво" після того, як подивився номер. Підозри Гонтарєвої Коломойський заперечує. Каже, що цього номеру в "Кварталу" не замовляв. 

      Квартал виконав пісню про підпал будинку Гонтаревої: дивіться відео

      Що відомо про хор імені Верьовки? Його повна назва – Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки. Хор заснували у 1943 році в Харкові. Організатором і першим керівником колективу був Григорій Верьовка. У 1965 році хору було присвоєно ім’я його засновника. 

      Вже після здобуття Україною Незалежності хор традиційно є учасником великих українських державних заходів. Також він виступав, зокрема, у Мексиці, Канаді, Франції, Швейцарії, Росії та Білорусі. У своєму доробку колектив має багато національних і міжнародних відзнак.

       

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Горіла хата: скандал з 95 кварталом Валерія Гонтарева Скандал Святослав Вакарчук - новини
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