Дно, – Вакарчук коротко прокоментував скандал із "Кварталом 95" і Гонтаревою
Народний депутат та лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук різко відреагував на ситуацію із участю хору імені Григорія Верьовки в скандальному номері "95 кварталу" .
Участь хору Вакарчук назвав "дном", про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.
Реакція: Неприємна ситуація, – керівник хору імені Верьовки прокоментував участь у номері "Кварталу"
"Історія з Кварталом і хором – дно. Крапка", – написав Вакарчук.
Що за сандальний номер "Кварталу"?
Черговий випуск шоу "Вечірній квартал" відзначився скандальною пародією. Комік Євген Кошовий разом з артистами національного хору імені Верьовки в пісні-пародії "Горіла хата" висміяли інцидент з підпалом будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.
Відповідне відео оприлюднене на офіційному ютуб-каналі "Кварталу". Як зауважив перед номером Степан Казанін, цю "яскраву подію" (підпал будинку Валерії Гонтаревої у селі Гореничі під Києвом) так широко обговорювало українське суспільство, що про неї навіть почали складати пісні.
Реакції
- Сама Гонтарева вже відреагувала на номер "95 кварталу". За її словами, таке неможливо уявити у цивілізованому суспільстві.Ексочільниця НБУ не відкинула можливість замовлення конкретного номера олігархом Ігорем Коломойським.
- Міністр культури Володимир Бородянський попросив вибачення у Гонтаревої та заявив, що йому "соромно за хор Верьовки".
- Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що такі жарти негативно впливають на інвестиційний клімат в Україні.
А от Коломойському номер сподобався. Український олігарх навіть сказав: "Браво" після того, як подивився номер. Підозри Гонтарєвої Коломойський заперечує. Каже, що цього номеру в "Кварталу" не замовляв.
Квартал виконав пісню про підпал будинку Гонтаревої: дивіться відео
Що відомо про хор імені Верьовки? Його повна назва – Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки. Хор заснували у 1943 році в Харкові. Організатором і першим керівником колективу був Григорій Верьовка. У 1965 році хору було присвоєно ім’я його засновника.
Вже після здобуття Україною Незалежності хор традиційно є учасником великих українських державних заходів. Також він виступав, зокрема, у Мексиці, Канаді, Франції, Швейцарії, Росії та Білорусі. У своєму доробку колектив має багато національних і міжнародних відзнак.