Дно, – Вакарчук коротко прокоментував скандал із "Кварталом 95" і Гонтаревою

Народний депутат та лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук різко відреагував на ситуацію із участю хору імені Григорія Верьовки в скандальному номері "95 кварталу" .

Участь хору Вакарчук назвав "дном", про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

Реакція: Неприємна ситуація, – керівник хору імені Верьовки прокоментував участь у номері "Кварталу"

"Історія з Кварталом і хором – дно. Крапка", – написав Вакарчук.

Що за сандальний номер "Кварталу"?

Черговий випуск шоу "Вечірній квартал" відзначився скандальною пародією. Комік Євген Кошовий разом з артистами національного хору імені Верьовки в пісні-пародії "Горіла хата" висміяли інцидент з підпалом будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

Відповідне відео оприлюднене на офіційному ютуб-каналі "Кварталу". Як зауважив перед номером Степан Казанін, цю "яскраву подію" (підпал будинку Валерії Гонтаревої у селі Гореничі під Києвом) так широко обговорювало українське суспільство, що про неї навіть почали складати пісні.

Реакції

Сама Гонтарева вже відреагувала на номер "95 кварталу". За її словами, таке неможливо уявити у цивілізованому суспільстві.Ексочільниця НБУ не відкинула можливість замовлення конкретного номера олігархом Ігорем Коломойським.

Міністр культури Володимир Бородянський попросив вибачення у Гонтаревої та заявив, що йому "соромно за хор Верьовки".

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що такі жарти негативно впливають на інвестиційний клімат в Україні.

А от Коломойському номер сподобався. Український олігарх навіть сказав: "Браво" після того, як подивився номер. Підозри Гонтарєвої Коломойський заперечує. Каже, що цього номеру в "Кварталу" не замовляв.

Квартал виконав пісню про підпал будинку Гонтаревої: дивіться відео

Що відомо про хор імені Верьовки? Його повна назва – Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки. Хор заснували у 1943 році в Харкові. Організатором і першим керівником колективу був Григорій Верьовка. У 1965 році хору було присвоєно ім’я його засновника.



Вже після здобуття Україною Незалежності хор традиційно є учасником великих українських державних заходів. Також він виступав, зокрема, у Мексиці, Канаді, Франції, Швейцарії, Росії та Білорусі. У своєму доробку колектив має багато національних і міжнародних відзнак.