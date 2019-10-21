Дно, – Вакарчук коротко прокомментировал скандал с "Кварталом 95" и Гонтаревой

Народный депутат и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук резко отреагировал на ситуацию с участием хора имени Григория Веревки в скандальном номере "95 квартала" .

Участие хора Вакарчук назвал "дном", об этом он написал на своей странице в фейсбук.

Реакция: Неприятная ситуация, – руководитель хора имени Веревки прокомментировал участие в номере "Квартала"

"История с Кварталом и хором – дно. Точка", – написал Вакарчук.

Что за скандальный номер "Квартала"?

Очередной выпуск шоу "Вечерний квартал" отметился скандальной пародией. Комик Евгений Кошевой вместе с артистами национального хора имени Веревки в песне-пародии "Горела хата" высмеяли инцидент с поджогом дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Соответствующее видео обнародовано на официальном ютуб-канале "Квартала". Как отметил перед номером Степан Казанин, это "яркое событие" (поджог дома Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом) так широко обсуждало украинское общество, что о нем даже начали слагать песни.

Реакции

Сама Гонтарева уже отреагировала на номер "95 квартала". По ее словам, такое невозможно представить в цивилизованном обществе. Экс-глава НБУ не исключила возможность заказа конкретного номера олигархом Игорем Коломойским.

Министр культуры Владимир Бородянский попросил прощения у Гонтаревой и заявил, что ему "стыдно за хор Веревки".

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что такие шутки негативно влияют на инвестиционный климат в Украине.

А вот Коломойскому номер понравился. Украинский олигарх даже сказал: "Браво" после того, как посмотрел номер. Подозрения Гонтаревой Коломойский опровергает. Говорит, что этот номер у "Квартала" не заказывал.

Квартал исполнил песню о поджоге дома Гонтаревой: смотрите видео

Что известно о хоре имени Веревки?Его полное название – Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки. Хор основали в 1943 году в Харькове. Организатором и первым руководителем коллектива был Григорий Веревка. В 1965 году хору было присвоено имя его основателя.



Уже после обретения Украиной независимости хор традиционно является участником крупных государственных мероприятий. Также он выступал, в частности, в Мексике, Канаде, Франции, Швейцарии, России и Беларуси. В своем активе коллектив имеет много национальных и международных наград.