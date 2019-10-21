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      Минкульт отреагировал на скандальное выступление хора Веревки с "95 кварталом"

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      Скандальное выступление хора Веревки с "95 кварталом"
      Скандальное выступление хора Веревки с "95 кварталом" / Скриншот с ютуб-видео

      "95 квартал" в шоу "Вечерний квартал" вместе с хором имени Григория Веревки исполнил песню "Горела хата". Речь идет о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Министр культуры Владимир Бородянский считает, что радоваться тому, что у человека сгорел дом – злорадство, которая порождает вседозволенность.

      Владимир Бородянский в Фейсбуке написал, что эту модель поведения нельзя поддерживать или оправдывать – ее можно только пресекать.

       Что говорят в хоре: Неприятная ситуация, – руководитель хора имени Веревки прокомментировал участие в номере "Квартала"

      Нельзя превращать в норму то, что нормой не является,
      – отметил Бородянский.

      Накануне он попросил прощения у Валерии Гонтаревой и заявил, что ему "стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки".

      Кроме того, заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк предположила в Фейсбуке, что, возможно, целесообразнее было бы, если бы государство поддерживало музыкальные группы, которые исполняют и возрождают украинский фольклор, вместо того чтобы финансировать "соцреалистические проекты, такие как хор Веревки" .

      Важно! В 2018 году хор Веревки получил 47 миллионов 779 гривен государственной поддержки.

      Подоляк выразила сомнение, стоит ли государству продолжать финансировать хор имени Григория Веревки. Саму деятельность хора она назвала "шароварщиной".

      Заместитель министра предположила, что, если творчество хора Веревки нужно украинскому народу, то зритель поддержит его на концертах.

      Что известно о хоре имени Веревки?
      Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки был основан еще в 1943 году. Хор традиционно является участником крупных украинских государственных мероприятий. Также он выступал, в частности, в Мексике, Канаде, Франции, Швейцарии, России и Беларуси. В своем активе коллектив имеет много национальных и международных наград.

      Что известно о скандальном выступлении "95 квартала"?

      "95-й квартал", одним из основателем которого является Владимир Зеленский, пошутил над недавним пожаром в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Актер Евгений Кошевой вместе с хором имени Григория Веревки исполнил песню "Горела хата". Шутку "квартала" раскритиковало общество и представители власти.

       Важно: Осуждаете ли вы номер "Квартала 95" про Гонтареву?

      Сама Гонтарева считает, что такое невозможно представить в цивилизованном обществе. Иск в суд подавать не будет, потому что это "не будет иметь результата".

      Квартал исполнил песню о поджоге дома Гонтаревой: смотрите видео

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Скандал с "95 кварталом" Новости Украины Новости политики Поджог дома Гонтаревой Деньги Квартал 95 Владимир Бородянский Министерство культуры, молодежи и спорта
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