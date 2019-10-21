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      Неоднозначні політичні жарти 95 Кварталу: смішно аж соромно

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      95 Кварталу – неоднозначні політичні жарти Квартал 95
      "Студія Квартал-95" / 24 канал

      У світлі "гарячого" скандалу навколо виступу гумористичного телешоу "95 Кварталу", в якому коміки некоректно пожартували про спалений будинок колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, 24 канал зібрав усі політичні жарти "Кварталу", які були неоднозначно сприйняті глядачами.

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      Недоречні жарти 95-го кварталу про Україну і українців

      У гумористичних номерах шоу "95 Квартал" з вуст самого президента Володимира Зеленського, тоді ще просто коміка, лунало чимало жартів про Україну та українців, які багатьом могли здатися образливими та примітивними.

      Україна – "порноактриса"

      Наприклад, Зеленський особисто зі сцени порівнював Україну з порноактрисою, яка "готова прийняти у будь-якій кількості, з будь-якого боку". Можливо, якби цей жарт пролунав зі сцени десь у Києві чи в Одесі, він не викликав би такої бурхливої реакції. Але пролунав він зі сцени в Європі, в латвійській Юрмалі, де в залі сиділи переважно росіяни. Тому жарт, який міг бути сприйнятий як самоіронія в Україні, виглядав дещо недоречно і образливо.

      У команді майбутнього президента такий гумор тоді пояснили "болем людини, яка їздить по світу і бачить ставлення до українців і до заробітчан з України". Та заявили, що на "Квартал" чинять політичний тиск. Пізніше за той жарт Володимир Зеленський приніс вибачення під час передвиборчої компанії, погодившись, що він був недоречним.

      Жарти про війну

      Жартували у “Кварталі” і про російсько-українську війну. Наприклад, так: "Росіяни, нарешті, відсувають свої війська від кордону з Україною. Проте, якщо вірити чуткам, то російські війська стоять на українському кордоні, просто посувають його трішки вперед".

      Жарти про святе

      В іншому виступі актори нібито випадково назвали Томос "термосом", а намагаючись вимовити слово "автокефалія", почали гавкати по-собачому.

      Жарти про Євромайдан

      А в грудні 2013 року актори шоу невдало пожартували про Євромайдан: "Вікторе Федоровичу, у мене питання з фізики. Якщо беркутівцям видати ебонітові палички, а майданівців одягнути у шерстяний одяг – так ми зможемо видобувати електрику (коли їх будуть бити, – 24.)?".

      Найскандальніші жарти "95 кварталу". Дивіться відео.

       

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Квартал 95 Новини політики Публікації Володимир Зеленський Статті
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