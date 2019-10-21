Неоднозначные политические шутки 95 Квартала: смешно аж стыдно

В свете "жаркого" скандала вокруг выступления юмористического телешоу "95 Квартала", в котором комики некорректно пошутили о сожженном доме бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, 24 канал собрал все политические шутки “Квартала”, которые были неоднозначно восприняты зрителями.

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Неуместные шутки 95-го квартала об Украине и украинцах

В юмористических номерах шоу "95 Квартал" из уст самого президента Владимира Зеленского, тогда еще просто комика, звучало немало шуток об Украине и украинцах, которые многим могли показаться оскорбительными и примитивными.

Украина – "порноактриса"

Например, Зеленский лично со сцены сравнивал Украину с порноактрисой, которая "готова принять в любом количестве, с любой стороны". Возможно, если бы эта шутка прозвучала со сцены где-то в Киеве или в Одессе, она не вызвала бы такой бурной реакции. Но прозвучала она со сцены в Европе, в латвийской Юрмале, где в зале сидели преимущественно россияне. Поэтому шутка, которая могла быть воспринята как самоирония в Украине, выглядела несколько неуместно и обидно.

В команде будущего президента такой юмор тогда объяснили "болью человека, который ездит по миру и видит отношение к украинцам и к заробитчанам с Украины". И заявили, что на "Квартал" оказывают политическое давление. Позже за ту шутку Владимир Зеленский принес извинения во время предвыборной компании, согласившись, что она была неуместной.

Шутки о войне

Шутили в "квартале" и о российско-украинской войне. Например, так: "Россияне, наконец, отодвигают свои войска от границы с Украиной. Однако, если верить слухам, то российские войска стоят на украинской границе, просто двигают ее немного вперед".

Шутки про святое

В другом выступлении актеры якобы случайно назвали Томос "термосом", а пытаясь произнести слово "автокефалия", начали лаять по-собачьи.

Шутки о Евромайдане

А в декабре 2013 года актеры шоу неудачно пошутили про Евромайдан: "Виктор Федорович, у меня вопрос по физике. Если беркуту выдать эбонитовые палочки, а майдановцев одеть в шерстяную одежду – так мы сможем добывать электричество (когда их будут бить, – 24.)?".

Самые скандальные шутки "95 квартала". Смотрите видео.