17:06
21 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 октября
      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
      Вєсті.UA
      20:41, 19 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Публикации Статьи
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Неоднозначные политические шутки 95 Квартала: смешно аж стыдно

      124 Читати новину українською
      95 Квартала – неоднозначные политические шутки Квартал 95
      Участники "Студии Квартал-95" в старом составе / ua.news

      В свете "жаркого" скандала вокруг выступления юмористического телешоу "95 Квартала", в котором комики некорректно пошутили о сожженном доме бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, 24 канал собрал все политические шутки “Квартала”, которые были неоднозначно восприняты зрителями.

      Читайте также: "Квартал" и всемирно известный хор имени Веревки позлорадствовали над Гонтаревой

      Неуместные шутки 95-го квартала об Украине и украинцах

      В юмористических номерах шоу "95 Квартал" из уст самого президента Владимира Зеленского, тогда еще просто комика, звучало немало шуток об Украине и украинцах, которые многим могли показаться оскорбительными и примитивными.

      Украина – "порноактриса"

      Например, Зеленский лично со сцены сравнивал Украину с порноактрисой, которая "готова принять в любом количестве, с любой стороны". Возможно, если бы эта шутка прозвучала со сцены где-то в Киеве или в Одессе, она не вызвала бы такой бурной реакции. Но прозвучала она со сцены в Европе, в латвийской Юрмале, где в зале сидели преимущественно россияне. Поэтому шутка, которая могла быть воспринята как самоирония в Украине, выглядела несколько неуместно и обидно.

      В команде будущего президента такой юмор тогда объяснили "болью человека, который ездит по миру и видит отношение к украинцам и к заробитчанам с Украины". И заявили, что на "Квартал" оказывают политическое давление. Позже за ту шутку Владимир Зеленский принес извинения во время предвыборной компании, согласившись, что она была неуместной.

      Шутки о войне

      Шутили в "квартале" и о российско-украинской войне. Например, так: "Россияне, наконец, отодвигают свои войска от границы с Украиной. Однако, если верить слухам, то российские войска стоят на украинской границе, просто двигают ее немного вперед".

      Шутки про святое

      В другом выступлении актеры якобы случайно назвали Томос "термосом", а пытаясь произнести слово "автокефалия", начали лаять по-собачьи.

      Шутки о Евромайдане

      А в декабре 2013 года актеры шоу неудачно пошутили про Евромайдан: "Виктор Федорович, у меня вопрос по физике. Если беркуту выдать эбонитовые палочки, а майдановцев одеть в шерстяную одежду – так мы сможем добывать электричество (когда их будут бить, – 24.)?".

      Самые скандальные шутки "95 квартала". Смотрите видео.

       

      blog_ava
      От курения вейпа умерло 33 человека: загадочной болезни дали название
      сегодня
      8160
      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новости политики Публикации Статьи Владимир Зеленский Квартал 95
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Interpipe TechFest: інженерія знову в тренді
      сегодня , 17:00 Interpipe TechFest: інженерія знову в тренді
      Блог Медіа 12
      Неоднозначные политические шутки 95 Квартала: смешно аж стыдно
      сегодня , 16:34 Неоднозначные политические шутки 95 Квартала: смешно аж стыдно
      Ярослав Голобородько 123
      Виклики нового Генпрокурора і доля прокурорів на місцях
      сегодня , 15:00 Виклики нового Генпрокурора і доля прокурорів на місцях
      Ярослав Гришин 1378
      Загрязнение воздуха в Украине: в чем опасность и каковы причины смога
      сегодня , 14:08 Загрязнение воздуха в Украине: в чем опасность и каковы причины смога
      Вероніка Климська 1256
      "Горела хата": скандал с "Кварталом 95" и Гонтаревой – что надо знать
      сегодня , 13:28 "Горела хата": скандал с "Кварталом 95" и Гонтаревой – что надо знать
      Ірина Юрковська 1997
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук