Жаль, что Гонтарева и Милованов – дебилы: Коломойский прокомментировал скандал с "Кварталом"

Игорь Коломойский заявил, что ему понравился номер "95 квартала" о Валерии Гонтаревой. В этой песне так же травят и его самого, но он к этому относится положительно, потому что это только юмор, сатира.

Комики на всю страну заявили, что "Валерия думает про Валерьевича", из-за чего олигарх для большинства стал главным подозреваемым в поджоге, рассказал Коломойский изданию "Настоящее время".

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Мне эта шутка наоборот даже очень понравилась. Когда у людей есть чувство юмора, они все воспринимают серьезно, не учитывают это и не считают, что это – травля. Это просто шутка, песня, часть развлекательной программы,

– пояснил украинский олигарх.

В то же время он заявил, что совсем не сочувствует экс-главе Нацбанка. Зато сочувствие вызывают лишь сотни тысяч вкладчиков банков, "которых она обманула".

"Если бы даже Украина требовала ее выдачи, Великобритания после всех этих скандалов ее бы не выдала. Так что ей самой эта ситуация выгодна, прежде всего. Но ничего страшного, сгорел всего лишь один дом. Причем, говорят, он был застрахован", – подчеркнул Игорь Коломойский.

При этом, комментируя то, что Валерия Гонтарева даже заявления Коломойского расценивает как травлю, тот назвал ее "дебилкой, которой нужно пойти к психиатру".

"А когда Тимошенко показывали в виде какой-то голой бабы или Януковича показывали, это были гонения? Нет! А Кличко когда они показывали? Или Луценко, что он картавит и все время пьян? А когда они Коломойского с Ахметовым показывают? Если так считать, то вся сатира и юмор – это травля кого-то", – убежден олигарх.

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Гонтарева считает себя мессией, вы об этом знали? Она психически неуравновешенная и сумасшедшая дура. Я имел опыт общения с ней в период с 2014-го до лета 2016 года. Она полностью "невменяшка". Она считает себя мессией, который спас банковскую систему Украины,

– заявил Коломойский.

Кроме того, он выразил убеждение, что после своего заявления о том, что подобные шутки могут негативно повлиять на инвестиционный климат, министр экономики Тимофей Милованов должен уйти в отставку.

"Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил. На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передачи?" – спросил Игорь Коломойский.

Что известно о скандальном номере "95 квартала"?

Во время "Вечернего Квартала" комик Евгений Кошевой вместе с национальным хором имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой на мотив украинской народной песни "Горіла сосна, палала»

Этот номер вызвал бурный шквал критики, как от чиновников, так и от обычных пользователей соцсетей. Министр культуры Владимир Бородянский уже назвал выступление злорадством, а министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что такие шутки влияют на инвестиционный климат в Украине.

В то же время, Игорю Коломойскому номер понравился. Украинский олигарх даже сказал: "Браво" после того, как посмотрел номер.

Скандальный номер "95 квартала" о доме Гонтаревой: смотрите видео